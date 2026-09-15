باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان تجارت جهانی (WTO) روز سه‌شنبه هشدار داد که چندپارگی ژئوپلیتیکی نظام تجارت جهانی و تقسیم آن به بلوک‌های همسو می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را ۵.۱ درصد کاهش دهد و صادرات جهانی را نیز ۱۸.۶ درصد پایین بیاورد.

بر اساس این گزارش، در سناریویی بدتر، فروپاشی کامل همکاری‌های چندجانبه و جایگزین شدن سازمان تجارت جهانی با شبکه‌ای نامنسجم از توافق‌های تجارت آزاد دوجانبه، تولید ناخالص داخلی جهان را ۶.۹ درصد کاهش می‌دهد و صادرات جهانی را با افت ۲۶.۹ درصدی مواجه می‌کند.

در مقابل، تقویت همکاری‌های تجاری چندجانبه می‌تواند تولید جهانی را ۲.۹ درصد افزایش دهد و صادرات جهان را ۱۷.۹ درصد گسترش دهد.

«نگوزی اوکونجو-ایوئالا»، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، تأکید کرد که تجارت جهانی با شدیدترین دوره اختلال در ۸۰ سال گذشته مواجه است؛ زیرا قوانین غیرتبعیض‌آمیز تجارت تحت فشار فزاینده قرار گرفته‌اند.

اوکونجو-ایوئالا خاطرنشان کرد که حدود ۷۲ درصد از تجارت کالا در جهان همچنان بر اساس تعرفه‌های «دولت کامله‌الوداد» ( ملتی که از بیشترین مساعدت برخوردار است) انجام می‌شود؛ رقمی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد بود.

در این گزارش تأکید شده است که ادغام در نظام تجارت چندجانبه از سال ۱۹۹۵ تاکنون به افزایش ۱۴۰ درصدی تجارت میان اعضا کمک کرده و موجب رشد سریع‌تر اقتصادی در کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط شده است.

با این حال، منافع حاصل از این روند به‌طور برابر توزیع نشده است. کشور‌های کمترتوسعه‌یافته کمتر از یک درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و هزینه‌های تجاری آنها در بخش‌های تولید و خدمات، ۵۰ درصد بیشتر از اقتصاد‌های پردرآمد است.

این گزارش در چشم‌انداز آینده پیش‌بینی کرده است که هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ تجارت جهانی را ۴۰ درصد افزایش دهد و طی ۱۵ سال آینده بیش از ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه کند؛ به‌ویژه از طریق تقویت رشد خدماتی که قابلیت ارائه دیجیتال دارند.

منبع: آناتولی