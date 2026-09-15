باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمدمهدی رضازاده، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه زیرساخت‌های معاینه فنی خودرو‌های برقی اظهار کرد: توسعه خودرو‌های برقی در پایتخت باید همزمان با ایجاد سازوکار مشخص برای پایش سلامت فنی و ایمنی این خودرو‌ها دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه برقی بودن خودرو به معنای بی‌نیازی از معاینه فنی نیست، گفت: نوع آزمون‌ها و شاخص‌های ارزیابی خودرو‌های برقی و هیبریدی متناسب با فناوری آنها متفاوت است و باید به صورت تخصصی انجام شود.

رضازاده افزود: در معاینه فنی خودرو‌های برقی، علاوه بر آزمون‌های عمومی، مواردی مانند سلامت و پایداری باتری، ایمنی سیستم‌های ولتاژ بالا، ایمنی الکتریکی، تست عایقی، عملکرد ترمز بازیافتی و وضعیت سیستم مدیریت باتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران ادامه داد: بدون انجام آزمون‌های تخصصی، خودرویی که از نظر زیست‌محیطی مزیت دارد، در صورت وجود نقص فنی می‌تواند ایمنی سرنشینان و سایر شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای توسعه مراکز معاینه فنی خودرو‌های برقی گفت: مطالعات این حوزه از سال گذشته آغاز شده و مذاکراتی برای تأمین تجهیزات تخصصی نیز انجام گرفته است.

رضازاده بیان کرد: اولویت ما ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو‌های برقی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و بر اساس دستور شهردار تهران و بودجه مصوب، هدف‌گذاری شده است خطوط و مراکز معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال راه‌اندازی شوند.

وی همچنین از تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای معاینه فنی خودرو‌های برقی خبر داد و گفت: تدوین حدود مجاز و دستورالعمل‌های مربوط به این خودرو‌ها با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران تأکید کرد: توسعه خودرو‌های برقی تنها به ورود این خودرو‌ها به چرخه حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و باید زیرساخت‌های فنی و نظارتی لازم برای حفظ ایمنی و سلامت آنها نیز همزمان ایجاد شود.

در ادامه، محمدرضا رمضانی مدیرعامل شرکت ارائه دهنده خدمات معاینه فنی با اشاره به توسعه خودرو‌های برقی در تهران گفت: با افزایش تعداد خودرو‌های برقی در پایتخت، ایجاد زیرساخت‌های تخصصی معاینه فنی این خودرو‌ها یک ضرورت است.

وی افزود: برای ارزیابی ایمنی و سلامت خودرو‌های برقی، همکاری میان خودروسازان، مدیریت شهری و مجموعه‌های تخصصی معاینه فنی ضروری است و باید این زیرساخت‌ها متناسب با توسعه خودرو‌های برقی از هم‌اکنون ایجاد شوند.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه زیرساخت‌های تخصصی معاینه فنی و پایش ایمنی خودرو‌های برقی و هیبریدی به امضا رسید.