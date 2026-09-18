تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت کشاورزی به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با وجود وعدههای صریح وزارت نفت مبنی بر تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای جبران بخشی از کسری سوخت ماشینآلات کشاورزی، تاکنون حتی یک لیتر از این سهمیه به کشاورزان تحویل داده نشده است.
به گفته وی، امسال مجموع سهمیه سوخت کشاورزی حدود ۲۰ درصد معادل ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
عالمی ادامه داد: برای جبران بخشی از این عقبماندگی قرار بود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت اختصاص یابد که با وجود صورتجلسات مجلس شورای اسلامی، این تعهد به مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اینکه در مقیاس ناترازی سوخت کشور، تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر عدد قابلتوجهی نیست، گفت: ما برای پیگیری علت این موضوع اقدام کردیم، اما متاسفانه هیچ پاسخ قانعکنندهای دریافت نکردیم که متاسفانه عدم اجرای تعهدات، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی تحمیل کرده است.