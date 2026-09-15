عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: مگاپروژه طرح رویش وزارت اقتصاد با ایجاد یک صندوق ارزی با سود سالیانه دلاری و دریافت-تحویل ارز خرد خانگی مردم و استفاده مستقیم آن در توسعه صنایع صادرات‌محور و ارزآور کشور، زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یکی از راهکار‌های مهم در زمینه تامین مالی تولید، اجرایی‌سازی صندوق‌های ارزی ذیل مگاپروژه طرح رویش وزارت اقتصاد است. این صندوق با جمع‌آوری پس‌انداز‌های خرد ارزی مردم و هدایت آن به پروژه‌های مولد، هم از دارایی افراد در برابر نوسانات حفاظت می‌کند و هم منابع لازم برای صنایع ارزآور و صادرات‌محور را تأمین می‌کند.

مزیت اصلی این مدل، «اتصال مستقیم» پس‌انداز‌های مردمی به بدنه صنایع صادرات‌محور است. وقتی این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی جذب شوند، می‌توانند به‌عنوان منبعی پایدار برای تأمین سرمایه در گردش، خرید ماشین‌آلات پیشرفته و توسعه بازار برای صنایع ارزآور عمل کنند. در واقع، این صندوق‌ها با تخصیص هوشمندانه منابع به بنگاه‌هایی که توانمندی صادرات دارند، عملاً یک بازی برد-برد ایجاد می‌کنند: صنعتگر به ارزِ موردنیاز برای نوسازی دست می‌یابد و مردم نیز با مشارکت در سودِ حاصل از صادرات، در رونق اقتصادی کشور سهیم می‌شوند.

استفاده از این سازوکار، گامی اساسی در جهت «مردمی‌سازی اقتصاد» و مقاوم‌سازی آن در برابر تکانه‌هاست. با هدایت سرمایه‌های خرد به سمت صادرات، دولت می‌تواند وابستگی صنایع به سیستم بانکی را کاهش داده و فشار بر منابع محدودِ بانک مرکزی را تعدیل کند. اگر این صندوق‌ها با شفافیت کامل و مدیریت حرفه‌ای همراه باشند، نه تنها التهابات بازار ارز را با کاهش تقاضای سوداگرانه مهار خواهند کرد، بلکه با تقویت جبهه صادرات، ارزآوری کشور را به شکلی پایدار افزایش داده و اقتصاد را از حصار وابستگی به درآمد‌های خام نفتی رها می‌سازند.

در همین راستا مهدی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

معصومی با اشاره به این موضوع که شرایط صادرات در کشور بسیار عالی است و در وضعیت فعلی اگر امکان صادرات مهیا باشد، سود بالایی دارد، تصریح کرد: از آنجایی‌که حقوق کارگران در ایران بسیار پایین است، هر چیزی که صادرات شود، سود زیادی دارد. تنها موضوع مهم این است که از صادرکنندگان حمایت شود تا بتوانند به صادرات بپردازند.

او ادامه داد: رونق گرفتن صادرات در نهایت به نفع اقتصاد ملی است و به اقتصاد در سطح کلان کمک می‌کند. در شرایط فعلی که صنایع از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، حمایت از صنایع ارزآور و صادرات‌محور می‌تواند کمک‌کننده باشد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایده مهم وزیر اقتصاد در زمینه ایجاد منابع جدید ارزی برای صنایع صادرات‌محور کشور خاطرنشان کرد: مگاپروژه طرح رویش وزارت اقتصاد با ایجاد یک صندوق ارزی با سود سالیانه دلاری و دریافت-تحویل ارز خرد خانگی مردم و استفاده مستقیم آن در توسعه صنایع صادرات‌محور و ارزآور کشور، زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور خواهد شد.

او ادامه داد: هر اقدامی که در راستای جذب منابع برای صنایع ارزآور باشد، درست و کمک‌کننده است. صندوق ارزی نیز در همین راستاست. در حال حاضر، مردم بخش زیادی از سرمایه خود را تبدیل به ارز کرده‌اند، این که دولت بتواند آنها را متقاعد کند که این ارز را در یک صندوق سپرده‌گذاری کنند تا برای کمک به صنایع بزرگ هزینه شود، مثبت ارزیابی می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: صندوق ارزی راهکاری برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی و به کار انداختن آنها در زمینه حمایت از صنایع ارزآور است. این سیاست در شرایط فعلی که درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم، مثبت ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: صندوق ارزی ، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی
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