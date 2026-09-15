باشگاه خبرنگاران جوان - ریاض الشعیبی، تحلیلگر سیاسی گفت: تاثیر فشارهایی که آمریکا بر ایران وارد می‌کند، نتیجه‌ای معکوس داشته است و این مسئله نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی راهبردی را برای تصمیم‌گیران آمریکایی ایجاد کرده است. چرا که شکست در دستیابی به اهداف، در حال تبدیل شدن به یک بحران داخلی برای آمریکا است.

تنگه هرمز محل عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان است و حدود ۲۵ درصد از کانتینرهای تجاری جهان از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند. بنابراین، این دو تنگه به معنای واقعی کلمه دو گذرگاه بسیار مهم در حوزه انرژی و هم در زمینه تجارت بین‌المللی هستند که تحت نفوذ ایران است.