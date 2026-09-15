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 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم

تحلیلگر سیاسی جهان عرب تأکید کرد که ناکامی آمریکا در مقابله با ایران، منجر به بحران تصمیم‌گیری در واشنگتن شده است؛ وی نفوذ تهران بر تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب را عامل اصلی این تغییر موازنه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریاض الشعیبی، تحلیلگر سیاسی گفت:  تاثیر فشارهایی که آمریکا بر ایران وارد می‌کند، نتیجه‌ای معکوس داشته است و این مسئله نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی راهبردی را برای تصمیم‌گیران آمریکایی ایجاد کرده است. چرا که شکست در دستیابی به اهداف، در حال تبدیل شدن به یک بحران داخلی برای آمریکا است.

تنگه هرمز محل عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان است و  حدود ۲۵ درصد از کانتینرهای تجاری جهان از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند. بنابراین، این دو تنگه به معنای واقعی کلمه دو گذرگاه بسیار مهم در حوزه انرژی و هم در زمینه تجارت بین‌المللی هستند که تحت نفوذ ایران است.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
هیمنه امریکا شکسته اگر ریس جمهور عزیز بگذارد
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