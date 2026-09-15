باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در گفتگو با خبرنگاران از شناسایی، جمع‌آوری و تعطیلی کامل دو کارگاه غیرمجاز استحصال سرب از پسماند در محدوده کوره‌های آجرپزی جمکران خبر داد و گفت: پرونده تخلف متصدیان این واحد‌ها برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

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وی خاطرنشان کرد: این دو کارگاه غیرمجاز و آلاینده در جریان گشت و پایش کارشناسان و مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان، شناسایی شده بودند و با پیگیری‌های صورت‌گرفته و در راستای جلوگیری از استمرار آلودگی و تخریب محیط زیست، این دو واحد به‌طور کامل جمع‌آوری و تعطیل شدند.

وی در ادامه افزود: متصدیان این کارگاه‌ها، پس از استحصال غیرمجاز سرب از پسماندها، باقی‌مانده مواد را در اراضی محدوده جمکران رها کرده و اقدام به سوزاندن آنها می‌کردند که این اقدام موجب انتشار آلاینده‌های خطرناک و ایجاد آلودگی شدید در محیط زیست منطقه شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد: با توجه به تخلفات صورت‌گرفته و آثار مخرب فعالیت این واحد‌ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه، پرونده تخلف آنها برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است و این اداره کل با هرگونه فعالیت غیرمجاز و آلاینده که سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید کند، مطابق قوانین و ضوابط با جدیت برخورد خواهد کرد.