 سردار الهی از شناسایی و دستگیری عامل اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی و سواستفاده از کارت بازرگانی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی الهی روز سه شنبه اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی کردستان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی یک فقره پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی که از طریق عدم رفع تعهدات ارزی و سواستفاده از کارت بازرگانی مبالغ بالایی عدم رفع تعهدات ارزی داشت را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق از اسناد، مدارک و سرنخ‌های موجود توسط ماموران، مشخص شد عامل یا عاملان مربوط به این پرونده بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از طریق فعالیت در حوزه صادرات به یکی از کشور‌های همسایه اقدام به این کار کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اینکه ماموران پس از اتمام تحقیقات و بدست آوردن مستندات لازم در خصوص این پرونده متهم را با هماهنگی قضایی دستگیر کردند، ادامه داد: این فرد در مواجهه با مدارک ارائه شده به بزه انتسابی اعتراف کرده و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

سردار الهی با بیان اینکه متهم دستگیر شده مبلغی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد ریال عدم رفع تعهدات ارزی داشته است، تاکید کرد: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی و انجام اقدامات تخصصی، با هرگونه سواستفاده از ظرفیت‌های تجاری و ارزی و اقداماتی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

منبع:پلیس استان