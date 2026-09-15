معاون روابط بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مواضع فنی و تخصصی ایران در خصوص تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای را در پنجمین نشست تخصصی مشورتی این بانک در هانگجو چین تبیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست معاون روابط بین الملل این بانک، مواضع کشورمان در خصوص موضوعات تخصصی نظیر مدل تامین مالی بانکهای توسعهای چند جانبه، تامین مالی ترجیحی، سازوکارهای پذیره نویسی سرمایه، مکانیسمهای حق رای، سهام، استفاده از پولهای ملی و مدلهای تصمیم گیری در بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای را تبیین کرد.
شایان ذکر است، مشارکت فعال و ارائۀ پیشنهادهای سازنده و تخصصی در فرایند تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای، موسوم به SCOB در برگیرنده منافع کشورهای عضو و تامین مالی پایدار و غیر تبعیض آمیز خواهد بود که مورد توجه و تاکید دبیرخانه مرتبط و کشورهای عضو قرار گرفته است.
گفتنی است نشست دو روزه تخصصی مشورتی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای با حضور کشورهای عضو و کشورهای شریک گفتوگو در هانگجو چین از روز دوشنبه ۲۳ شهریوماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.
منبع: بانک مرکزی