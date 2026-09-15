دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با سفیر عراق در تهران بر توسعه و تعمیق همکاری‌های قضایی و حقوقی دوجانبه تاکید کرد و گفت: ایران حامی مردم و دولت عراق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در تهران، امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با ناصر سراج معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور، نسبت به تداوم و تقویت روابط به ویژه گفت‌و‌گو‌های قضایی و حقوقی تأکید کردند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه در این دیدار بار دیگر با اشاره به تشییع میلیونی و بی نظیر پیکر قائد شهید انقلاب اسلامی در عراق، اظهار کرد: تشییع پرمعنا و حماسی رهبر شهید انقلاب، جلوه‌ای تمام عیار از همدلی و اخوّت بین دو ملّت عراق و ایران را به نمایش گذاشت.

وی در ادامه همکاری‌های دو کشور در زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و تبادل هیأت‌های قضایی را مورد توجّه قرار داد و گفت: ایران و عراق دوست و برادر یکدیگر هستند و همکاری‌ها میان تهران و بغداد سابقه‌ای دیرینه دارد و در حال حاضر همکاری‌های خوب قضایی و حقوقی میان دو کشور بسیار خوب و گسترده است و همچنان ادامه خواهد داشت.

سراج تأکید کرد: ایران و عراق دشمنان مشترکی دارند، اما دو کشور با تدبیر و دوراندیشی توطئه‌ها و دسیسه چینی‌ها را مانند گذشته نقش بر آب خواهند کرد؛ ایران همواره حامی مردم و دولت عراق بوده، همانطور که در زمان سیطره داعش برای نابودی تروریسم در عراق، کنار مردم و دولت عراق بود.

یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در تهران نیز بر عمق روابط عراق با ایران تأکید کرد و گفت: روابط میان ملّت ایران و عراق بسیار عمیق و ریشه‌دار است و حواشی و جنجال‌های ساختگی هرگز نمی‌تواند پیوند میان دو ملّت را متزلزل کند.

وی ضمن اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد تمامی تفاهم نامه‌های مشترک بین دو کشور، گفت: ایران و عراق در تمامی زمینه‌ها از جمله همکاری‌های قضایی و حقوقی روابط مستحکم و گسترده دارند.

منبع: معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر

برچسب ها: دبیر ستاد حقوق بشر ، عراق
خبرهای مرتبط
ستاد حقوق بشر: حمله آمریکا به نفتکش و شناور‌های ایرانی نقض موازین حقوق بشری است
ستاد حقوق بشر:
حمله‌های رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار حقوق‌بشردوستانه بین‌المللی است
ستاد حقوق بشر: حمله آمریکا به جزیره لارک نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
آخرین اخبار
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
تعرفه تجاری برای فرهنگسرا‌ها و سرا‌های محله منطقی نیست
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
 ۳۱ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
تعدادی از اتوبوس‌های وارداتی در پاکستان مانده است
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
لایه اوزون در مسیر بازگشت به شرایط مطلوب
پیگیری پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان حمله آمریکایی-صهیونیستی به لامرد
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
هنوز سوخت‌های فسیلی اساس اقتصاد و تولید در جهان هستند
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد
پژوهش‌های شهری باید به سمت مسائل روز تهران هدایت شود
تمدید ثبت‌نام مسابقات ملی تا نیمه مهر/ ۲۲ نخبه مهارتی ایران راهی مسابقات جهانی شدند
وزیر دادگستری: وفاق میان قوا باید به حل مشکلات مردم منجر شود
صدور ویزای عوامل اجرایی عمره ۱۴۰۵/ آماده‌سازی مقدمات اعزام زائران عمره مفرده
آتش سوزی داروخانه در یوسف آباد تهران