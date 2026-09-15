باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در تهران، امروز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با ناصر سراج معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور، نسبت به تداوم و تقویت روابط به ویژه گفتوگوهای قضایی و حقوقی تأکید کردند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه در این دیدار بار دیگر با اشاره به تشییع میلیونی و بی نظیر پیکر قائد شهید انقلاب اسلامی در عراق، اظهار کرد: تشییع پرمعنا و حماسی رهبر شهید انقلاب، جلوهای تمام عیار از همدلی و اخوّت بین دو ملّت عراق و ایران را به نمایش گذاشت.
وی در ادامه همکاریهای دو کشور در زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و تبادل هیأتهای قضایی را مورد توجّه قرار داد و گفت: ایران و عراق دوست و برادر یکدیگر هستند و همکاریها میان تهران و بغداد سابقهای دیرینه دارد و در حال حاضر همکاریهای خوب قضایی و حقوقی میان دو کشور بسیار خوب و گسترده است و همچنان ادامه خواهد داشت.
سراج تأکید کرد: ایران و عراق دشمنان مشترکی دارند، اما دو کشور با تدبیر و دوراندیشی توطئهها و دسیسه چینیها را مانند گذشته نقش بر آب خواهند کرد؛ ایران همواره حامی مردم و دولت عراق بوده، همانطور که در زمان سیطره داعش برای نابودی تروریسم در عراق، کنار مردم و دولت عراق بود.
یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در تهران نیز بر عمق روابط عراق با ایران تأکید کرد و گفت: روابط میان ملّت ایران و عراق بسیار عمیق و ریشهدار است و حواشی و جنجالهای ساختگی هرگز نمیتواند پیوند میان دو ملّت را متزلزل کند.
وی ضمن اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد تمامی تفاهم نامههای مشترک بین دو کشور، گفت: ایران و عراق در تمامی زمینهها از جمله همکاریهای قضایی و حقوقی روابط مستحکم و گسترده دارند.
منبع: معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر