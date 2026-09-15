باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "امیرحسین نقیمهر" اظهار داشت: کلاهبرداران سایبری با راهاندازی رباتهای جعلی و وعده ارائه خدمات خاص، کاربران را به کانالهای مختلف هدایت کرده و زمینه کلاهبرداری را فراهم میکنند.
وی افزود: این افراد با وعده سودهای نجومی، کاربران را به خرید ارزهای دیجیتال جعلی یا سرمایهگذاری در طرحهای غیرواقعی ترغیب کرده و پس از دریافت وجه، متواری میشوند.
رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست فریب وعده درآمد آسان و سودهای غیرواقعی را نخورند و موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس