رئیس پلیس فتا گیلان درباره کلاهبرداری با استفاده از ربات‌های جعلی در پیام‌رسان‌ها و تبلیغات فریبنده ارز‌های دیجیتال هشدار داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "امیرحسین نقی‌مهر" اظهار داشت: کلاهبرداران سایبری با راه‌اندازی ربات‌های جعلی و وعده ارائه خدمات خاص، کاربران را به کانال‌های مختلف هدایت کرده و زمینه کلاهبرداری را فراهم می‌کنند.
وی افزود: این افراد با وعده سود‌های نجومی، کاربران را به خرید ارز‌های دیجیتال جعلی یا سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرواقعی ترغیب کرده و پس از دریافت وجه، متواری می‌شوند.
رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست فریب وعده درآمد آسان و سود‌های غیرواقعی را نخورند و موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

 منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: پلیس ، گیلان
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