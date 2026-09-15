شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور به میدان مقاومت آمدند و بار دیگر خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند. این مراسم با مداحی کربلایی ناصر منافیان و با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم وتصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

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تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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