شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور به میدان مقاومت آمدند و بار دیگر خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند. این مراسم با مداحی کربلایی ناصر منافیان و با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان برگزار شد.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

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