سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد نهاد‌های اطلاعاتی کشور‌های عضو ناتو پس از بررسی حادثه پهپادی در فرودگاه لایپزیگ/هاله آلمان، هیچ مدرکی از دخالت مسکو پیدا نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد دستگاه‌های اطلاعاتی کشور‌های عضو ناتو در بررسی تلاش برای حمله پهپادی چهارم اوت در فرودگاه لایپزیگ/هاله، هیچ شواهدی از نقش روسیه پیدا نکرده‌اند.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی غربی در پشت در‌های بسته به نتایجی متفاوت از اتهامات علنی آلمان علیه روسیه رسیده‌اند و به دولت‌های خود توصیه کرده‌اند از اظهارنظر‌های قطعی درباره مسئولیت مسکو خودداری کنند. بنابر اعلام روسیه، این نهاد‌ها در عوض به نشانه‌های متعددی از «ردپای اوکراین» اشاره کرده‌اند.

در حادثه چهارم اوت، یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیما‌های باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ/هاله پیدا شد، اما منفجر نشد و خنثی شد.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان،پیش‌تر روسیه را مسئول این حادثه دانسته و آن را بخشی از الگوی عملیات ترکیبی مسکو در اروپا توصیف کرده بود.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه همچنین آلمان را متهم کرد که با نسبت دادن این حادثه به مسکو، درصدد توجیه افزایش هزینه‌های دفاعی در بودجه سال ۲۰۲۷ است. این نهاد همچنین موضوع را به تحولات سیاسی داخلی آلمان مرتبط دانست.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز پیش‌تر اتهامات آلمان را رد کرده و گفته بود برلین برای مقصر جلوه دادن مسکو شواهدی را صحنه‌سازی کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه
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