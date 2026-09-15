سرمربی تیم ملی امید ایران گفت: با وجود غیبت پنج بازیکن، برای دیدار با امارات آماده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - حسین عبدی در نشست خبری پیش از نخستین دیدار تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مقابل امارات، درباره حضور دوباره خود در ژاپن اظهار کرد: خوشحالم که دوباره به ژاپن آمده‌ام و از حضور در بازی‌های آسیایی افتخار می‌کنم. این مسابقات فرصت خوبی برای بازیکنان است تا تجربه ارزشمندی به دست بیاورند.

وی درباره میزبانی ژاپن گفت: ایران و ژاپن از گذشته روابط خوبی داشته‌اند و فرهنگ‌های غنی و ریشه‌داری دارند. ورزش می‌تواند باعث نزدیک‌تر شدن ملت‌ها شود و احترام و انسانیت مهم‌ترین ارزش‌ها در ورزش هستند.

سرمربی تیم ملی امید ایران درباره غیبت پنج بازیکن در دیدار نخست مقابل امارات تصریح کرد: بازی اول خارج از فیفادی برگزار می‌شود و به همین دلیل با غیبت برخی بازیکنان مواجه هستیم. در صورت نداشتن مصدومیت، با ۱۵ بازیکن و سه دروازه‌بان مقابل امارات قرار می‌گیریم و تمام تلاشمان را برای ارائه یک عملکرد خوب خواهیم کرد.

عبدی درباره زمان اضافه شدن بازیکنان استقلال و تراکتور نیز گفت: طبق آخرین هماهنگی‌ها قرار است این بازیکنان در روز بازی به تیم ملحق شوند.

وی درباره رضا غندی‌پور نیز اظهار کرد: منتظر حضور همه بازیکنان بودیم. مبین دهقان از امارات به تیم اضافه شد، اما غندی‌پور نتوانست به اردو بیاید و حتی در تیم باشگاهی خود نیز بازی نکرد. با وجود تهیه بلیت، اعلام شد که امکان حضور او وجود ندارد. او باید در زمان فیفادی خود را به تیم ملی معرفی کند.

سرمربی تیم ملی امید افزود: برای این شرایط پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و سه مهاجم به تیم اضافه کرده‌ایم، بنابراین برای دیدارهای اول و دوم نگرانی خاصی نداریم.

برچسب ها: حسین عبدی ، تیم ملی امید
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