باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ششمین جشنواره انگور یاسوکند گفت: جشنواره انگور یاسوکند علاوه بر معرفی ظرفیتهای کشاورزی منطقه، باید به فرصتی برای شناسایی مطالبات باغداران و رفع مشکلات آنان تبدیل شود.
علیاکبر ورمقانی اظهار کرد: تأمین آب از مهمترین مطالبات باغداران یاسوکند بوده که با پیگیری دستگاههای متولی، استخر یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتری این شهر امسال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: باید از ظرفیت جشنواره برای معرفی بیشتر انگور یاسوکند، توسعه بازار و افزایش درآمد باغداران استفاده و مشکلات تولیدکنندگان نیز تا حد امکان برطرف شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید انگور گفت: حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت انگور قرار دارد که یکهزار و ۵۵۰ هکتار آن در شهرستان بیجار است.
سعدی نقشبندی افزود: سالانه حدود ۱۵۴ هزار و ۸۰۰ تن انگور در استان تولید میشود که سهم بیجار از این میزان حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن است.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی محصولات کشاورزی، اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری انگور در حسنآباد یاسوکند میتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال و افزایش درآمد باغداران را فراهم کند.
فرماندار بیجار نیز ثبت جشنواره انگور یاسوکند در فهرست رویدادهای ملی ایران را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری منطقه دانست و گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه بازار و حرکت به سمت صادرات استفاده کرد.
کاظم کاظمی افزود: در سال جاری یک بخش به صورت پایلوت برای ارتقای کیفیت محصول و انطباق با الزامات بازارهای صادراتی انتخاب میشود تا زمینه حرکت عملیتر به سمت صادرات انگور فراهم شود.
وی تأکید کرد: تکمیل زنجیره تولید از باغ تا فرآوری، بستهبندی و عرضه، موجب میشود بخش قابل توجهی از ارزش افزوده انگور در منطقه باقی بماند و این جشنواره نیز باید به بستری برای ارتباط باغداران با بازار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.
گفتنی است؛ جشنواره انگور حسنآباد یاسوکند بیجار در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ با شماره ثبت ۱۰۴۱۹۱۱۱ توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور جای گرفت.