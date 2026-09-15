بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفت تحولات ایران مستقیماً بر ترکیه و جمهوری آذربایجان تأثیر میگذارد و آنکارا خواهان حلوفصل فوری درگیریها از طریق دیپلماسی است.
فیدان در نشست خبری مشترک با جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در باکو گفت: «امنیت، ثبات و رفاه ایران طبیعتاً تأثیر مستقیمی بر منطقه ما دارد.»
او با اشاره به افزایش حملات متقابل، خواستار توقف فوری اقداماتی شد که موجب تشدید تنشهای منطقهای میشوند و تأکید کرد تردد امن، بدون وقفه و آزاد کشتیها از تنگه هرمز باید تضمین شود و وضعیت این تنگه به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
فیدان همچنین گفت ترکیه برای کمک به حل بحران، تماسهای خود را با تمامی طرفهای مرتبط ادامه خواهد داد.
منبع: خبرگزاری آناتولی