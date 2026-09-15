رئیس جهاد کشاورزی لرستان، از فعالیت ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در استان خبر داد و گفت: دومین مانور سراسری نظارت بر عملکرد و نحوه فروش سموم در داروخانه‌های گیاه‌پزشکی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - دومین مانور سراسری نظارت بر عملکرد و فروش سموم در داروخانه‌های گیاه‌پزشکی استان لرستان با هدف بررسی نحوه فعالیت این مراکز و نظارت بر روند عرضه سموم کشاورزی آغاز شد.

صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در سطح استان فعالیت دارند که عملکرد و نحوه عرضه محصولات و سموم کشاورزی در این مراکز مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.

نظارت بر عملکرد ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت نظارت بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، آغاز دومین مانور سراسری نظارت بر عملکرد و فروش سموم این مراکز را گامی در راستای تقویت نظارت بر بازار نهاده‌های کشاورزی عنوان کرد.

داروخانه‌های گیاه‌پزشکی نقش مهمی در تأمین سموم و محصولات مورد نیاز کشاورزان دارند و نحوه فعالیت آن‌ها از جمله موضوعاتی است که در چارچوب نظارت‌های بخش کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد.

برگزاری این مانور سراسری، فرصتی برای بررسی وضعیت فعالیت داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، نحوه عرضه سموم و میزان رعایت ضوابط مربوط به فروش این محصولات فراهم می‌کند.

 

برچسب ها: سموم ، لرستان
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