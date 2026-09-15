مراسم یادبود مرحوم «ذوالفقار امیرشاهی» با حضور وزیر امور خارجه و استاندار گلستان

مراسم بزرگداشت مرحوم ذوالفقار امیرشاهی مسئول فقید نمایندگی وزارت خارجه در استان گلستان با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، معاونان استاندار و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در تهران در محل وزارت خارجه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این مراسم، ضمن تسلیت مجدد به خانواده آن مرحوم و جامعه دیپلماتیک کشور، با بیان اینکه مرحوم امیرشاهی به عنوان نماینده وزارت امور خارجه در استان، پیوندی میان ظرفیت‌های گلستان و فرصت‌های بین‌المللی ایجاد کرده بود، افزود: تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان در تسهیل تعاملات اقتصادی و فرهنگی استان با کشور‌های همسایه، همواره در یاد‌ها باقی خواهد ماند.

طهماسبی گفت: حضور وزیر محترم امور خارجه در این مراسم، نشان‌دهنده ارج نهادن به زحمات بی‌شائبه‌ دیپلمات‌هایی است که عمر پربار خود را وقف عزت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌کنند.

برچسب ها: مراسم یادبود ، تعاملات اقتصادی
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