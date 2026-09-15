باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در مراسم آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در فاز سوم که به میزبانی سازمان تامین اجتماعی در مجموعه تلاش برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مشارکت همه صاحبان فرایند در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: اگر بخواهیم برنامه پزشکی خانواده به‌درستی پیش برود، باید همه صاحبان فرایند در آن مشارکت داشته باشند و دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط، نقش خود را به‌عنوان مشوق و همراه ایفا کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی، برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا، سازمان، سامان و ساختار مشخصی در نظام ارائه خدمات سلامت نداریم و ممکن است هر بیمار به هر مرکزی که بخواهد مراجعه کند و چندین بار آزمایش، تصویربرداری یا MRI انجام دهد. طبیعی است که چنین ساختاری موجب هدررفت منابع می‌شود و هیچ نظام سلامت با هر میزان تولید ناخالص داخلی نیز نمی‌تواند با این شیوه پاسخگوی نیاز‌های مردم باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی ادامه داد: سهمی که در قانون برنامه برای حوزه سلامت از GDP پیش‌بینی شده بود، محقق نشد و امروز با سهمی کمتر از چهار درصد در حال پیشبرد امور نظام سلامت هستیم.

ظفرقندی با قدردانی از تلاش مجموعه نظام سلامت در شرایط دشوار کشور خاطرنشان کرد: با وجود جنگ، تحریم و محاصره، مجموعه بهداشت و درمان کشور توانسته است این کاروان را به شکلی درخشان به پیش ببرد و این درخشانی، پیش از هر چیز نزد خداوند و سپس در ارزیابی‌های ملی مانند جشنواره شهید رجایی و سایر ارزیابی‌های رسمی کشور قابل مشاهده و ارزیابی است.

وی ادامه داد: این مسیر با کار درست، مثبت، فداکارانه و ایثارگرانه مجموعه بهداشت و درمان کشور طی شده است و از همه همکاران در سراسر کشور بابت این تلاش‌ها تشکر می‌کنم.

پیگیری تأمین دارو و مواد اولیه در دیدار با رئیس‌جمهور

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به دیدار سه‌ونیم ساعته خود با رئیس‌جمهور، گفت: دیشب حدود سه ساعت و نیم درباره موضوعات مختلف حوزه سلامت، از جمله بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رئیس جمهور بحث و گفت‌و‌گو کردیم.

ظفرقندی افزود: یکی از موضوعات مهم، تأمین دارو و مواد اولیه مورد نیاز کشور بود که با حمایت و پیگیری رئیس‌جمهور، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری برای تأمین نیاز‌های مردم برداریم.

هدف پزشکی خانواده؛ حرکت از بی‌ساختاری و بی‌سامانی به سمت نظام‌مندی

وی هدف اصلی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را حرکت از بی‌ساختاری و بی‌سامانی به سمت یک نظام منسجم در ارائه خدمات سلامت عنوان کرد و گفت: هدف اصلی این است که از بی‌ساختاری و بی‌سامانی به سمت سامان و نظام‌مندی حرکت کنیم؛ چرا که در اکثر کشور‌های دنیا، پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ساختار اصلی ارائه خدمات سلامت را تشکیل می‌دهد.

وزیر بهداشت با تأکید بر حرکت تدریجی و متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور خاطرنشان کرد: ما نیز به‌تدریج در حال پیشرفت در این مسیر هستیم و همواره تلاش کرده‌ایم بر اساس منابع و نیروی انسانی موجود، قدم‌به‌قدم جلو برویم.

ظفرقندی با اشاره به آغاز فاز سوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: در این مرحله، ۶۴ شهر در نظر گرفته شده و همه امکانات و ظرفیت‌های مورد نیاز بررسی و محاسبه شده است و تلاش می‌کنیم منابع لازم برای اجرای این مرحله را از طرق مختلف تأمین کنیم.

بیمه‌ها و استانداران؛ صاحبان کلیدی فرایند اجرای برنامه

وزیر بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر را از مهم‌ترین صاحبان فرایند در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانست و ادامه داد: به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین صاحبان فرایند در این برنامه، بیمه‌ها هستند و انتظار ما این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مانند همیشه در این موضوع نیز همراهی و کمک کنند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور استانداران در اجرای برنامه افزود: استانداران نیز باید در این فرایند حضور داشته باشند تا بتوانیم با همراهی همه دستگاه‌ها، این کار بزرگ و ملی را به‌تدریج و با موفقیت پیش ببریم.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک برنامه ملی است و پیشبرد آن نیازمند همکاری و مشارکت همه بخش‌های مرتبط در سطح ملی و استانی است.

منبع: وزارت بهداشت