باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: جمعیت هلال احمر در جریان جنگ با رویکرد «خط مقدم بشردوستی» در میدان حضور داشت و تلاش کرد با تکیه بر ظرفیت نیرو‌های داوطلب، امدادگران و کارکنان خود، خدمات امدادی و بشردوستانه را بدون وقفه ارائه کند.

وی با اشاره به رصد تحولات پیش از آغاز جنگ، اظهار کرد: از همان نخستین نشانه‌های بروز ناآرامی، آمادگی عملیاتی ناوگان، تجهیزات، پایگاه‌ها و شعب جمعیت در سراسر کشور ابلاغ و بر حضور میدانی، نظارت لحظه‌ای، رصد مستمر شرایط امنیتی و هماهنگی با مسئولان کشوری، استانی، انتظامی، درمانی و مدیریت بحران تأکید شد.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: مرکز رصد و تحلیل داده‌های جمعیت هلال احمر که حدود سه سال پیش راه‌اندازی شده است، امروز به لایه‌های مختلف اطلاعات جغرافیایی دسترسی دارد و در مدیریت مخاطراتی همچون سیل، توفان و آتش‌سوزی نقش مهمی ایفا می‌کند، مرکز اصلی عملیات جمعیت در این مجموعه مستقر است و مراکز پشتیبان دیگری نیز برای استمرار فعالیت‌ها در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است.

کولیوند با اشاره به توسعه تیم‌های واکنش سریع هلال احمر گفت: پیش از جنگ حدود ۷۰ هزار نیروی آموزش‌دیده در قالب تیم‌های واکنش سریع آماده بودند که در حوادث مختلف از جمله جنگ لبنان نیز از ظرفیت آنها استفاده شد، پس از آسیب‌شناسی جنگ ۱۲ روزه، تعداد این نیرو‌ها افزایش یافت و به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: از این تعداد، حدود ۲۸ هزار نفر در جریان جنگ تحمیلی سوم به‌صورت مستقیم در میدان حضور داشتند و سایر نیرو‌ها در حالت آماده‌باش قرار داشتند. اطلاعات تخصصی نیرو‌های واکنش سریع از جمله نام، شماره تماس، تخصص و محل استقرار آنها در سامانه‌های جمعیت ثبت شده و امکان فراخوان سریع نیرو‌ها وجود دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به ظرفیت ناوگان عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: در جریان جنگ حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ۷۶۰۰ خودروی عملیاتی به کار گرفته شد. همچنین در سال‌های اخیر با توسعه ناوگان امدادی، حدود هزار دستگاه خودروی نجات و آمبولانس به ظرفیت جمعیت افزوده شده است.

کولیوند با بیان اینکه در جریان جنگ حدود ۶ هزار مأموریت امدادی انجام شد، گفت: برخی مأموریت‌ها از یک روز تا ۲۵ روز به طول انجامید. در این مدت حدود ۷۲۵۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار نجات یافتند، به حدود ۱۰ هزار نفر خدمات درمانی ارائه شد و عملیات تفحص و انتقال پیکر شهدا نیز توسط نیرو‌های هلال احمر انجام گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: در این مدت حدود هزار و ۷۰۰ مأموریت زنده‌یابی با استفاده از تجهیزات تخصصی و سگ‌های زنده‌یاب انجام شد و در موارد متعددی، افراد گرفتار در زیر آوار شناسایی و نجات پیدا کردند.

کولیوند با اشاره به گستردگی جغرافیایی عملیات هلال احمر خاطرنشان کرد: بیشترین حجم عملیات در تهران، هرمزگان و پس از آن در استان‌هایی مانند اصفهان، خوزستان و بوشهر انجام شد و به جز موارد محدودی، بخش قابل توجهی از کشور درگیر شرایط ناشی از جنگ بود.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در شرایط بسیار دشوار به کار خود ادامه دادند، گفت: با وجود اینکه بسیاری از امدادگران و کارکنان جمعیت عزیزان و همکاران خود را از دست داده و داغدار بودند، اجازه ندادند شرایط روحی ناشی از این حوادث مانع انجام مأموریت‌هایشان شود و با تمام توان در میدان حضور پیدا کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور ادامه داد: در جریان جنگ، حدود ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی آسیب دید که حدود ۱۵ درصد آنها تخریب شده بودند. از این تعداد، حدود ۱۲۳ هزار واحد مسکونی، ۲۴ هزار واحد تجاری، ۳۵۰ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه و ۹۹۳ مرکز آموزشی گزارش شده است. همچنین تعدادی از مراکز و زیرساخت‌های هلال احمر، خودرو‌های امدادی، بالگردها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌ها نیز آسیب دیدند.

کولیوند ادامه داد: جمعیت هلال احمر در طول جنگ، موارد نقض حقوق بشردوستانه و حمله به مراکز غیرنظامی و امدادی را به صلیب سرخ، سازمان ملل متحد و سایر نهاد‌های بین‌المللی گزارش و پیگیری کرد.

وی با اشاره به مسئولیت خود به عنوان رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه کشور گفت: در این مدت ۳۵ مکاتبه با نهاد‌های بین‌المللی انجام و ۱۱ بیانیه صادر شد و موارد نقض حقوق بشردوستانه به‌صورت مستمر به نهاد‌های ذی‌ربط بین‌المللی اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه کمک‌های بشردوستانه کشور‌ها و نهاد‌های مختلف نیز دریافت شد، گفت: ایران از هیچ کشوری درخواست کمک نکرد، اما ۱۸ کشور و نهاد بین المللی برای کمک اعلام آمادگی کردند و کمک‌های آنها با کمال میل پذیرفته و در مسیر‌های تعیین‌شده مورد استفاده قرار گرفت.

کولیوند همچنین درباره سفر خود به ژنو و دیدار با مسئولان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ خاطرنشان کرد: در این سفر، گزارش اقدامات هلال احمر و مستندات مربوط به آسیب‌های واردشده به مراکز غیرنظامی و امدادی ارائه شد و مسئولان بین‌المللی در جریان ابعاد این حوادث قرار گرفتند.

وی افزود: یکی از دستاورد‌های این سفر، پیگیری برای افزایش حمایت‌های بشردوستانه از جمعیت هلال احمر و همچنین پیگیری موضوع بازگشایی بیمارستان هلال احمر ایران در دبی بود.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به موضوع کشتی «توسکا» ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مسئولان صلیب سرخ، ۸ نفر از خدمه این کشتی آزاد شدند و پس از آن نیز موضوع آزادی سایر خدمه و اموال موجود در کشتی پیگیری شد.

کولیوند همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک حساب بانکی خارجی در ارمنستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل فعالیت‌های مالی جمعیت در حوزه بین‌المللی و جلوگیری از ایجاد مشکلات در مسیر کمک‌رسانی و فعالیت‌های بشردوستانه انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت جمعیت هلال احمر در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین افزود: هلال احمر در حوزه هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌های نوین، یک گام از بسیاری از دستگاه‌ها جلوتر است و آمادگی دارد ظرفیت‌های فناورانه خود را در اختیار سایر دستگاه‌ها نیز قرار دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر با تشریح بخشی از قابلیت‌های سامانه‌های هوشمند جمعیت اظهار کرد: امروز امکان رصد لحظه‌ای ناوگان امدادی وجود دارد و اطلاعاتی مانند موقعیت خودرو، میزان سوخت، مسیر حرکت و سرعت خودرو‌ها قابل مشاهده و مدیریت است. این سامانه‌ها در عملیات داخل و خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کولیوند ادامه داد: پس از پایان جنگ، نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این آسیب‌شناسی به برنامه عملیاتی تبدیل شد. همچنین ۲۱ سناریوی مختلف برای مخاطرات احتمالی آینده تدوین شده است تا در صورت وقوع هر حادثه، جمعیت از قبل برای مواجهه با آن آماده باشد.

وی همچنین از ارائه خدمات روانی و اجتماعی به آسیب‌دیدگان و امدادگران خبر داد و گفت: تیم‌های «سحر» برای حمایت روحی و روانی از مردم و بازماندگان حوادث در مناطق مختلف حضور پیدا کردند. همچنین با استفاده از ظرفیت داوطلبان متخصص، خدمات مشاوره‌ای از طریق سامانه تلفنی ارائه شد. حدود ۲۴۰۰ متخصص در این سامانه فعالیت داشتند. محتوای مشاوره‌ها نیز پایش می‌شد تا از ارائه اطلاعات نادرست یا غیرتخصصی جلوگیری شود.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات آموزشی جمعیت در دوران جنگ ادامه داد: حدود ۸ میلیون نفر از طریق فضای مجازی و حدود ۳ میلیون نفر به‌صورت حضوری آموزش‌های لازم را دریافت کردند و حدود ۳ هزار محتوای آموزشی برای سناریو‌های مختلف تولید و منتشر شد.

کولیوند با تأکید بر نقش خیرین و داوطلبان در پشتیبانی از عملیات هلال احمر اظهار کرد: در جریان جنگ، خیرین و گروه‌های مردمی همراهی بسیار خوبی با جمعیت داشتند و حتی برخی از آنها در کنار امدادگران در صحنه‌های عملیات حاضر شدند. این همراهی موجب تقویت سرمایه اجتماعی هلال احمر شد.

وی همچنین از توزیع ۳۴۰ هزار نسخه داروی تخصصی در جریان جنگ خبر داد و گفت: اگرچه تأمین دارو وظیفه اصلی هلال احمر نیست، اما جمعیت در نقش پشتیبان وزارت بهداشت و حوزه غذا و دارو، تلاش کرد نیاز‌های دارویی مردم را تأمین کند و در مواردی دارو‌ها را به در منازل بیماران رساند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم و چهره‌های اجتماعی در کنار هلال احمر افزود: در این ایام گروه‌های مختلف مردمی و چهره‌های فرهنگی و هنری برای کمک و همراهی با جمعیت اعلام آمادگی کردند و این موضوع نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی به هلال احمر بود.

کولیوند با اشاره به فداکاری امدادگران و داوطلبان هلال احمر ادامه داد: امدادگران و داوطلبان جمعیت در جریان جنگ، با وجود از دست دادن همکاران و اعضای خانواده خود، تا آخرین لحظه در میدان حضور داشتند و با روحیه‌ای مثال‌زدنی به مردم خدمت کردند. این ایثار و فداکاری بخشی از هویت جمعیت هلال احمر و سرمایه ارزشمند کشور است.

منبع: هلال احمر