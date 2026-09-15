رئیس آموزش و پرورش لرستان از توزیع بیش از ۱۴۰ هزار بسته ورزشی و تجهیزات بهداشتی در مدارس استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در آستانه آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: بیش از ۱۴۰ هزار بسته ورزشی و تجهیزات بهداشتی در مدارس لرستان توزیع شده است.

وی همچنین از توزیع یک‌هزار و ۳۶۱ بسته ورزشی در مدارس استان خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ قلم وسایل بهداشتی نیز در مدارس لرستان توزیع خواهد شد.

تجهیز مدارس لرستان برای سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اهمیت آماده‌سازی مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان، افزود: تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مدارس، یکی از محورهای مهم برنامه‌های آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس است.

تجهیز مدارس به امکانات ورزشی و بهداشتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط آموزشی، افزایش نشاط دانش‌آموزان و فراهم شدن محیطی مناسب‌تر برای تحصیل کمک کند.

در این میان، توزیع بسته‌های ورزشی در مدارس، زمینه استفاده بیشتر دانش‌آموزان از امکانات ورزشی و توسعه فعالیت‌های تربیت‌بدنی را فراهم می‌کند. همچنین تأمین وسایل بهداشتی، بخشی از نیازهای مدارس در حوزه سلامت و بهداشت محیط آموزشی را پوشش خواهد داد.

توزیع یک‌هزار و ۳۶۱ بسته ورزشی در مدارس

سهرابی با اعلام توزیع یک‌هزار و ۳۶۱ بسته ورزشی در مدارس لرستان، بر اهمیت توجه به ورزش دانش‌آموزی و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

توسعه ورزش در مدارس، علاوه بر کمک به سلامت جسمانی دانش‌آموزان، در افزایش نشاط، تقویت روحیه همکاری و ارتقای کیفیت زندگی دانش‌آموزی نقش دارد.

بر همین اساس، تجهیز مدارس به وسایل ورزشی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند.

۲ هزار و ۵۰۰ قلم وسایل بهداشتی در راه مدارس لرستان

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین از توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ قلم وسایل بهداشتی در مدارس استان خبر داد.

به گفته وی، این تجهیزات در راستای تقویت امکانات بهداشتی مدارس و آماده‌سازی محیط‌های آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید توزیع می‌شود.

توجه به بهداشت مدارس و فراهم کردن امکانات مورد نیاز در این حوزه، از موضوعات مهم در فرآیند آماده‌سازی مدارس برای حضور دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

ثبت‌نام بیش از ۹۳ درصد دانش‌آموزان نهایی شد

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس لرستان اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۳ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام‌هایشان نهایی شده است.

وی افزود: روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس استان در حال انجام است و بخش عمده‌ای از فرآیند ثبت‌نام برای سال تحصیلی جدید نهایی شده است.

نهایی شدن ثبت‌نام بیش از ۹۳ درصد دانش‌آموزان، یکی از شاخص‌های مهم در روند آماده‌سازی آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در ساماندهی فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان است.