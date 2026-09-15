باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در این پیام اظهار کرد: مردم عزیز و گرانمایه ایران اسلامی، بالغ بر ۲۰۰ شب است که میادین و خیابانهای شهرهای سراسر کشور را برای حمایت از رزمندگانشان و عزتشان تسخیر کردهاند؛ زبان از توصیف حمیّت و غیرت این مردم، الکن و عاجز و قاصر است؛ آنان تجسم آیه شریفهی «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» هستند.
محسنی اژهای افزود: هزاران تمجید و تبجیل و مرحبا بر این مردم گرانقدر باد که تکلیفشناس و بصیرند و عزت و شرافتشان را با هیچ چیزی تاخت نمیزنند. مردمی مبعوثشده که ۲۰۰ شب رزمایش خیابانیشان، همردیف جهاد مجاهدان خط مقدم میدان است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: این حضور حماسی ۲۰۰ شبه، نه یک تجمع ساده، که توفانی است از بصیرت ناب مردمانی سلحشور؛ مردمانی که با گامهای استوارشان، لرزه بر ارکان استکبار انداختهاند و ثابت کردهاند که در مکتب حسینی، خستگی واژهای بیگانه و نامأنوس و تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است.
محسنی اژهای خطاب به مردم گفت: شما مردم عزتمند، طی ۲۰۰ شب اخیر، خیابانهای ایران اسلامی را به حرم تبدیل کردید؛ چه زیبا و نغز گفت حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای ایرانی محور مقاومت که ایران اسلامی، حرم است. شما مردم آزاده، ۲۰۰ شب پاسدار این حرم بودید و هر قدمتان در این قیاماللیل، تیری بود زهرآگین در چشم دشمنان این مرز و بوم و سلامی بود از سر صدق به دستان پرقدرت فرزندانتان؛ همان رزمندگان خط مقدم مقاومت.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: خوشا به حال و سعادت شما ملت مبعوث که، چون کوه، ایستادهاید و در غبار فتنهها و تلاطمات، راه را گم نمیکنید؛ شما که متحد و منسجم، گرداگرد محور نورانی ولایت مطلقه فقیه هستید و خدعهها و نیرنگهای اَبامَکرهای جبهه خصم را به خوبی میشناسید.
قاضی القضات اظهار کرد: شما ملت سلحشور، ۲۰۰ شب است که ندای قدسی و عرشی «هیهات منا الذله» سرور و سالار شهیدان را مشق میکنید؛ شما نشان دادید که در قاموستان سازش با خصم دون، معنا و مفهوم ندارد و عَلَم خونخواهیتان را نشیب و فرودی، متصور نیست.
محسنی اژهای افزود: رزمایش ۲۰۰ شبه شما ملت بعثتیافته، محاسبات دشمن غدّار را تخریب کرد و پازل پیروزی ایران اسلامی در جنگ وجودی با مستکبران عالم را تکمیل گرداند. آنچه در میدانهای این دوصد شب تجلی یافت، فراتر از یک حضور و پیمان جمعی؛ اثبات شکست معمای دشمن بود. دشمنی که تلاش کرد با تکیه بر توهمات خود، پیوند وثیق میان ملت و نظام را گسسته کند؛ اما شما مردم نشان دادید که باوری ریشهدار و عمیق و عَریق به جمهوری اسلامی ایران دارید.
رئیس قوه قضاییه در پایان گفت: خداوند را بینهایت سپاسگزاریم که خادم شما ملت سرافراز هستیم؛ توفیقات و ظفرمندیهایتان پایدار باد ملت سلحشور ایران.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه