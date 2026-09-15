باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در برنامه «میز اقتصاد رسانه ملی»، با تشریح مزایای ورود مردم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بیان کرد: یکی از مزیت‌های اصلی این صندوق‌ها این است که سرمایه‌گذار سود ارزی و دلاری دریافت می‌کند؛ این در حالی است که وقتی فردی اسکناس ارز نگهداری می‌کند، هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. در واقع، سود ۵ درصدی دلاری، در مجموع سود قابل توجهی برای سرمایه‌گذار محسوب می‌شود.

او در ادامه با اشاره به مدیریت حرفه‌ای این منابع افزود: همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، این سرمایه‌ها توسط مجموعه‌ای به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و منابع تجهیز شده توسط مدیر ارزی به بخش‌های مولد اقتصادی وارد می‌شود. در این شرایط، سرمایه‌گذار می‌تواند خود را در بخشی از پروژه‌های اقتصادی که به صورت ارزی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، سهیم بداند و عملاً در رشد و توسعه کشور نقش ایفا کند؛ این خود یک مزیت اساسی است.

ایرانشاهی همچنین به معضلات نگهداری فیزیکی ارز اشاره کرد و گفت: نگهداری ارز به صورت اسکناس، همواره با ریسک‌ها و نگرانی‌هایی همراه است؛ اگر فرد بخواهد ارز را در صندوق امانات بانک بگذارد، باید هزینه پرداخت کند و اگر بخواهد خودش نگهداری کند، مسائل مربوط به سرقت و خطرات مشابه را پیش رو دارد. بنابراین، انتقال این دارایی‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند یکی از مزیت‌های مهم برای مردم جهت ورود به این بازار باشد.

او افزود: برنامه داریم در صورت موفقیت صندوق‌های درآمد ارزی، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‌های ارزی را نیز راه‌اندازی کنیم.

دارایی صندوق ارزی چیست؟

در ادامه افشار سرکانیان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، با اشاره به چارچوب قانونی فعالیت این نهادهای مالی، جزئیات ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها را تبیین کرد.

سرکانیان با بیان اینکه این صندوق‌ها به عنوان یک نهاد مالی دارای اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، بیان کرد: در امیدنامه این صندوق‌ها، ترکیب دارایی‌هایی که صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری در آن‌هاست، به دقت مشخص شده است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی افزود: استراتژی در نظر گرفته شده برای این ترکیب دارایی‌ها، تمرکز بر دارایی‌هایی است که ضمن برخورداری از ریسک پایین، بازدهی مناسبی را نیز به همراه داشته باشند.

او در تشریح مصادیق این دارایی‌ها تصریح کرد: اوراق مرابحه ارزی، اوراق سلف ارزی، گواهی سپرده، سپرده‌های ارزی بانک‌ها و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی، از جمله دارایی‌هایی هستند که در ابتدای امر، مجوز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به این صندوق‌ها داده شده است.

۱.۶ میلیارد دلار تقاضای انتشار اوراق مرابحه ارزی برای آن‌ها وجود دارد

همچنین سید آرش شهرآیینی، مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی گفت: شاید برای بینندگان عزیز جالب باشد که ما هم‌اکنون بالغ بر میلیاردها دلار پروژه‌های جذاب صادراتی و ارزآور داریم که نیازمند تأمین مالی ارزی هستند. در حال حاضر، صرفاً برای انتشار اوراق مرابحه ارزی که یکی از بخش‌های بزرگ دارایی‌های صندوق‌ها را شامل می‌شود، تقاضای ۱.۶ میلیارد دلار انتشار داریم؛ پروژه‌هایی که عمدتاً در حوزه‌های پتروشیمی و معدنی قرار دارند و ضمن جذابیت، از مصرف‌کننده آماده نیز برخوردارند.

او ادامه داد: با تجمیع منابعی که از طریق مردم و سایر مجاری تأمین می‌شود، این فرصت فراهم می‌گردد تا سرمایه‌های راکد کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود. هم‌اکنون صف همین پروژه‌های آماده به گونه‌ای است که ۱.۶ میلیارد دلار تقاضای انتشار اوراق مرابحه ارزی برای آن‌ها وجود دارد. سیاست ما این است که عمدتاً فقط به گروه‌های صادراتی اجازه انتشار اوراق ارزی می‌دهیم؛ به این معنا که پروژه نباید در زمان بازپرداخت نیازمند تأمین ارز باشد و خود پروژه باید توانایی تولید (جنریت) ارز را داشته باشد؛ بنابراین طرح‌های ارزآوری که هم‌اکنون در صف قرار دارند و در حال تکمیل هستند، بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار است.