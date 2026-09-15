باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به چالش‌های اخیر در حوزه تأمین گاز، خواستار پیگیری تامین گاز استان از مسیر دیپلماسی فعال و تقویت رایزنی‌های وزارت امور خارجه با کشور‌های همسایه شد.

علی‌اصغر طهماسبی تأکید کرد: نقش دیپلماسی در ایجاد ثبات انرژی برای استان‌های شمالی کشور بسیار تعیین‌کننده است.

طهماسبی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و موقعیت ژئوپلیتیک گلستان، بر تسهیل مراودات تجاری و منطقه‌ای با کشور‌های آسیای مرکزی تأکید کرد و خواستار توسعه همکاری‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و تبادلات تجاری در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای کشور شد.

در بخش دیگری از این دیدار، موضوع ریزگرد‌های وارد شده از صحرای قره‌قوم مطرح شد.

علی‌اصغر طهماسبی با بیان اینکه منشأ این ریزگرد‌ها در خارج از مرز‌های کشور قرار دارد، خواستار ورود وزارت امور خارجه به این مسئله و پیگیری آن در قالب همکاری‌های مشترک زیست‌محیطی و منطقه‌ای شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز ضمن استقبال از طرح موضوعات استان، بر آمادگی این وزارتخانه برای پیگیری دیپلماتیک مسائل انرژی، محیط‌زیست و تجارت منطقه‌ای تأکید کرد و افزود هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.

منبع:استانداری