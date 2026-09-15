باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا درباره رأی‌گیری پستی به‌شدت انتقاد کرد و گفت جمهوری‌خواهان بار دیگر با یک تصمیم بد از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور مواجه شده‌اند.

ترامپ مدعی شد دیوان عالی برای صدور این تصمیم بیش از حد زمان صرف کرده و سپس بخشی از تأخیر را به نبود زمان کافی برای اجرای راه‌حلی درباره آنچه او «فاجعه» رأی‌گیری پستی فاسد و خارج از کنترل خواند، نسبت داده است. او رأی‌گیری پستی در آمریکا را «مایه تمسخر در سراسر جهان» توصیف کرد و مدعی شد آمریکا تنها کشوری است که مجبور به تحمل چنین «کلاهبرداری و فریبی» است که کشور را نابود می‌کند.

ترامپ از قاضی ساموئل آلیتو و کلارنس توماس که با این رأی مخالفت کرده‌اند، تمجید کرد و گفت این تصمیم «شکستی بزرگ برای جمهوری‌خواهان و خود آمریکا» است و کار تقلب دموکرات‌های چپ‌گرای افراطی در آرای پستی را آسان‌تر می‌کند.

او نوشت: «دیوان عالی واقعاً کشور ما را ناامید کرده است.» ترامپ همچنین برخی قضات را متهم کرد که از دموکرات‌ها می ترسند و شجاعت لازم برای نجات آمریکا را ندارند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه از تصمیم دیوان عالی درباره تعرفه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت این حکم طی سال‌های آینده «تریلیون‌ها و تریلیون‌ها دلار» برای آمریکا هزینه خواهد داشت.

ترامپ همچنین حکم دیوان عالی درباره تابعیت از بدو تولد را «یک فاجعه کامل و تمام‌عیار برای آمریکا» توصیف کرد و مدعی شد این تصمیم تاکنون به فساد گسترده در زمینه تابعیت در آمریکا منجر شده است.

او گفت خسارت واردشده به آمریکا «قابل محاسبه نیست» و آن را زیانی جبران‌ناپذیر و غیرقابل بازگشت دانست.

ترامپ در ادامه دیوان عالی را متهم کرد که تحت فشار و نفوذ «چپ افراطی» قرار گرفته و با تصمیم‌های خود آمریکا را دست‌کم «صد سال به عقب برده است».

او در پایان نوشت: «این‌ها افرادی نیستند که من برای خدمت در دیوان عالی آمریکا با آنها مصاحبه کردم؛ آنها صرفاً پوسته‌ای از خود سابقشان هستند؛ دیوانی که با احکام به‌شدت بد خود، با ابعادی تکان‌دهنده، تریلیون‌ها دلار برای ایالات متحده هزینه ایجاد می‌کند؛ احکامی که کشور ما به‌سادگی قادر به جبران یا ترمیم پیامد‌های آنها نخواهد بود.»

ترامپ گفت این دیوان در تاریخ آمریکا به‌عنوان نهادی که برخی از «مخرب‌ترین، دردناک‌ترین و زیان‌بارترین» تصمیم‌های تاریخ کشور را صادر کرده، ثبت خواهد شد.

او مدعی شد: «نوشتن این انتقاد از دیوان عالی آمریکا برای من آسان نیست و احتمالاً سال‌ها هزینه سنگینی برایم خواهد داشت، اما احساس می‌کنم به‌عنوان رئیس‌جمهور، وظیفه و مسئولیت من است که این کار را برای آمریکایی که دوستش داریم انجام دهم.»