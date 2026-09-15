برنامه مسابقات هفته‌های پنجم تا نهم لیگ یک باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه مسابقات هفته‌های پنجم تا نهم لیگ یک باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

 برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته پنجم

یکشنبه ۱۹ مهر

فرد البرز – شاهین بندرعامری – ساعت ۱۶- ورزشگاه انقلاب کرج
فولاد نوین خوزستان – نفت مسجد سلیمان– ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

دوشنبه ۲۰ مهر

مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس سرچشمه
کاراگستر شبستر- نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران – جزیره قشم – ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس قوامین تهران
آریو اسلامشهر – بعثت کرمانشاه– ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
پالایش نفت بندرعباس – هوادار تهران– ساعت ۱۸- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم – نفت و گاز گچساران– ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم

هفته ششم

دوشنبه ۲۷ مهر

هوادار تهران - فولاد نوین خوزستان– ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
نفت و گاز گچساران - فرد البرز – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان - سایپا تهران– ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
شاهین بندرعامری - کاراگستر شبستر– ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

سه شنبه ۲۸ مهر

بعثت کرمانشاه- پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس رفسنجان- نیروی زمینی تهران– ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
آریو اسلامشهر- پالایش نفت بندرعباس – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
جزیره قشم - مس کرمان– ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام

هفته هفتم

دوشنبه ۴ آبان

فرد البرز – هوادار تهران– ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
کاراگستر شبستر- نفت مسجد سلیمان– ساعت ۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
مس کرمان- شاهین بندرعامری– ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس سرچشمه
نیروی زمینی تهران- جزیره قشم – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام

سه شنبه ۵ آبان

سایپا تهران – نفت و گاز گچساران– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد نوین خوزستان – بعثت کرمانشاه– ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
پالایش نفت بندرعباس – مس رفسنجان– ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم – آریو اسلامشهر– ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه تختی جم

هفته هشتم

یکشنبه ۱۰ آبان
هوادار تهران - کاراگستر شبستر– ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
نفت مسجد سلیمان - نیروی زمینی تهران– ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

دوشنبه ۱۱ آبان

بعثت کرمانشاه- سایپا تهران– ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
آریو اسلامشهر- فرد البرز– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
مس رفسنجان- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
شاهین بندرعامری - جزیره قشم – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام
نفت و گاز گچساران - مس کرمان– ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
پالایش نفت بندرعباس- فولاد نوین خوزستان– ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس


هفته نهم

یکشنبه ۱۷ آبان

فرد البرز – بعثت کرمانشاه– ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
نیروی زمینی تهران- شاهین بندرعامری– ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام
مس کرمان- نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
جزیره قشم-مس رفسنجان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام

دوشنبه ۱۸ آبان

کاراگستر شبستر– نفت و گاز گچساران– ساعت ۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران – هوادار تهران– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
پارس جنوبی جم - پالایش نفت بندرعباس– ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه تختی جم
فولاد نوین خوزستان – آریو اسلامشهر– ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

برچسب ها: سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ، لیگ یک
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