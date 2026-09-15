ملی پوشان دختران نوجوان ایران مقابل قرقیزستان بازی را واگذار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال دختران نوجوان امروز (سه شنبه ۲۴ شهریور) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران به در نخستین دیدار از رقابت‌های کافا به مصاف قرقیزستان رفت و این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود قرقیزستان به پایان رسید.

لازم به توضیح است دومین دیدار تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران برابر تاجیکستان روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود.

رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریورماه) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال دختران ، فوتبال دختران
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