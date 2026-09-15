سانحه رانندگی امروز در جاده قم به سلفچگان، یک قربانی گرفت و ۱۰مجروح را راهی مراکز درمانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهرامی،مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۴ امروز ۲۴ شهریورماه، در پی اعلام مرکز اورژانس از طریق شماره ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم، خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید و ون وانا در محور قم ـ سلفچگان با ۱۱ حادثه‌دیده دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه جمعیت هلال‌احمر استان قم به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و رهاسازی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم ادامه داد: در این حادثه، یک نفر جان خود را از دست داد که توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی و برای تحویل به مراجع قضایی منتقل شد.

بهرامی خاطرنشان کرد: ۱۰ مصدوم این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

منبع:جمعیت هلال احمر قم