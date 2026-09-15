مربی روس از ابتدای پاییز به جمع کادر فنی تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران می‌پیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی اعلام کرد: با حمایت مشترک باشگاه هاکی روی یخ هاکی پاندا و انجمن هاکی روی یخ جمهوری اسلامی ایران، ماکسیم الکساندرویچ کاشین (Maksim Aleksandrovich Kashin)، مربی روس و بازیکن سابق هاکی روی یخ، در قالب قراردادی شش‌ماهه از ابتدای پاییز فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.

بر اساس این همکاری، کاشین در کنار مربیان ایرانی، در فرآیند هدایت و همراهی فنی تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران حضور خواهد داشت و تمرکز اصلی این دوره بر انتقال تجربه، تبادل دانش فنی و کمک به ارتقای ساختار تمرینی و آماده‌سازی بازیکنان خواهد بود.

کاشین از چهره‌های پرورش‌یافته در سیستم هاکی Severstal روسیه است. او فارغ‌التحصیل مدرسه هاکی Severstal بوده و در دوران بازی خود برای تیم‌های Severstal-۲، Dinamo Minsk و Dizelist Penza به میدان رفته است. وی از سال ۲۰۱۶ نیز به‌عنوان مربی در باشگاه Severstal فعالیت کرده و مسئولیت آموزش و توسعه بازیکنان متولد سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ را برعهده داشته است. بر اساس رزومه ارائه‌شده، تعدادی از بازیکنانی که تحت هدایت او فعالیت کرده‌اند، از جمله Anton Maryshev، Pavel Kamko، Mikhail Ilyin و Egor Smirnov به تیم‌های ملی راه یافته‌اند.

این مربی روس همچنین دارای تحصیلات دانشگاهی در حوزه ورزش است. او بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در Cherepovets State University تحصیل کرده و در رشته Organization of Mass and Youth Sports با صلاحیت Physical Education Teacher فارغ‌التحصیل شده است. کاشین همچنین دوره بازآموزی حرفه‌ای System of Training High-Performance Athletes in Hockey را در مؤسسه آموزش تکمیلی دانشگاه P. F. Lesgaft در سن‌پترزبورگ و در چارچوب Higher School of Coaches پشت سر گذاشته است.

در بخش افتخارات ورزشی رزومه او نیز از انتخاب به‌عنوان بهترین فارغ‌التحصیل مدرسه هاکی Severstal در رده سنی خود، کسب مدال طلای First League همراه با Severstal-۲ و کسب عناوین متعدد بهترین گلزن و بهترین مهاجم رقابت‌های شهری یاد شده است.

حضور کاشین در ایران در قالب یک همکاری فنی مکمل در کنار مربیان ایرانی تعریف شده است؛ رویکردی که هدف آن استفاده از تجربه یک مربی پرورش‌یافته در ساختار هاکی روسیه، در کنار دانش و شناخت کادر‌های داخلی از بازیکنان و شرایط هاکی ایران است.

این همکاری از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و کاشین در این مدت در برنامه‌های فنی و آماده‌سازی تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران حضور خواهد داشت.

برچسب ها: هاکی روی یخ ، تیم ملی هاکی روی یخ
خبرهای مرتبط
مدیر ورزش‌های قهرمانی استقلال در تمرین تیم هاکی روی یخ دختران
گلباران دوباره قطر توسط مردان هاکی روی یخ ایران در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶
تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
هاکی روی یخ ایران برای نخستین بار در یونیورسیاد آینده/ تشکیل تیم دانشجویی دختران و پسران
محمدیاری: درب باشگاه نیروی زمینی به روی قهرمانان ورزشی باز است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
آخرین اخبار
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟
استاندار بصره: چند بازیکن استقلال را برای تیم خودم می‌خواهم+ فیلم
امید ها در مقابل امارات قرمز می پوشند
پایان بازی‌های انتخابی تیم ملی چوگان ایران؛ نگاه ملی‌پوشان به جام جهانی ۲۰۲۷
سهراب، اسم رمز آبی‌ها برای رستم شدن
نخستین ماموریت آسیایی گل گهر برابر الجزیره
قرارداد بازیکن نیمکت نشین ۲ میلیاردی سنگین‌ است/ درخواستی برای جذب عمری نداشتیم
تیمداری پرسپولیس در لیگ یک منتفی شد