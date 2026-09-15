باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی اعلام کرد: با حمایت مشترک باشگاه هاکی روی یخ هاکی پاندا و انجمن هاکی روی یخ جمهوری اسلامی ایران، ماکسیم الکساندرویچ کاشین (Maksim Aleksandrovich Kashin)، مربی روس و بازیکن سابق هاکی روی یخ، در قالب قراردادی شش‌ماهه از ابتدای پاییز فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.

بر اساس این همکاری، کاشین در کنار مربیان ایرانی، در فرآیند هدایت و همراهی فنی تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران حضور خواهد داشت و تمرکز اصلی این دوره بر انتقال تجربه، تبادل دانش فنی و کمک به ارتقای ساختار تمرینی و آماده‌سازی بازیکنان خواهد بود.

کاشین از چهره‌های پرورش‌یافته در سیستم هاکی Severstal روسیه است. او فارغ‌التحصیل مدرسه هاکی Severstal بوده و در دوران بازی خود برای تیم‌های Severstal-۲، Dinamo Minsk و Dizelist Penza به میدان رفته است. وی از سال ۲۰۱۶ نیز به‌عنوان مربی در باشگاه Severstal فعالیت کرده و مسئولیت آموزش و توسعه بازیکنان متولد سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ را برعهده داشته است. بر اساس رزومه ارائه‌شده، تعدادی از بازیکنانی که تحت هدایت او فعالیت کرده‌اند، از جمله Anton Maryshev، Pavel Kamko، Mikhail Ilyin و Egor Smirnov به تیم‌های ملی راه یافته‌اند.

این مربی روس همچنین دارای تحصیلات دانشگاهی در حوزه ورزش است. او بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در Cherepovets State University تحصیل کرده و در رشته Organization of Mass and Youth Sports با صلاحیت Physical Education Teacher فارغ‌التحصیل شده است. کاشین همچنین دوره بازآموزی حرفه‌ای System of Training High-Performance Athletes in Hockey را در مؤسسه آموزش تکمیلی دانشگاه P. F. Lesgaft در سن‌پترزبورگ و در چارچوب Higher School of Coaches پشت سر گذاشته است.

در بخش افتخارات ورزشی رزومه او نیز از انتخاب به‌عنوان بهترین فارغ‌التحصیل مدرسه هاکی Severstal در رده سنی خود، کسب مدال طلای First League همراه با Severstal-۲ و کسب عناوین متعدد بهترین گلزن و بهترین مهاجم رقابت‌های شهری یاد شده است.

حضور کاشین در ایران در قالب یک همکاری فنی مکمل در کنار مربیان ایرانی تعریف شده است؛ رویکردی که هدف آن استفاده از تجربه یک مربی پرورش‌یافته در ساختار هاکی روسیه، در کنار دانش و شناخت کادر‌های داخلی از بازیکنان و شرایط هاکی ایران است.

این همکاری از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و کاشین در این مدت در برنامه‌های فنی و آماده‌سازی تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران حضور خواهد داشت.