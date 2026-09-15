باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در هشتمین نشست سراسری افق تحول با بیان اینکه پنج سال پیش با دعای حول حالنا آغاز کردیم و امروز همچنان از خداوند می‌خواهیم به ما احسن‌الحال عنایت کند، گفت: ما پس از پنج سال طوفانی دوباره دور همدیگر جمع شدیم، اما این بار نه برای بیان اهداف، بلکه برای بازخوانی آنچه اتفاق افتاد.

وی افزود: تحویل حال و تحول کار خداست و خداوند باید انسان را متحول کند و همواره باید از خداوند بخواهد در مسیر بهتر شدن گام بردارد. اگر حرکت به‌سمت قله به هر دلیل، چون غرور، خستگی، ناامیدی و... دچار اختلال شود، الزاماً در آن نقطه متوقف نخواهیم شد و چه‌بسا دچار ارتجاع و استدراج شویم.

تحول مسیر حرکت به سمت بهترین شدن است

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه تحول نقطه پایان ندارد، بلکه دائمی و مستمر و مسیر حرکت به سمت بهترین شدن است، گفت: آنچه امام شهید از ما می‌خواستند این بود که قله‌ها را هدف قرار دهیم و به سمت آن برویم. اگر امام شهید ما هفت مهر ۱۴۰۰ از ما خواستند که کلیدواژه تحول را به ادبیات رسانه ملی وارد کنیم، به علت علاقه و تأکید ایشان برای نیل به قله بود. ایشان هم قله را می‌دیدند و هم نشانه‌های استدراج را و نگران بودند که دچار بازگشت به عقب نشویم.

جبلی ادامه داد: این دوره مدیریتی رسانه ملی با امر ایشان شروع شد و‌ای‌کاش می‌توانستیم در محضر ایشان گزارش تحول را ارائه دهیم. هرچند ایمان داریم ایشان نظاره‌گر ما هستند و برایمان دعا خواهند کرد.

وی با اشاره به انتصابش به ریاست سازمان از سوی رهبر شهید انقلاب و ارائه سند تحول به ایشان که مورد تأییدشان قرار گرفت، عنوان کرد: از آن روز، این سند میثاق بین ما و امام شهید ما، مردم و میراث و تمدن آینده ما شد. چه‌بسا سنگ‌اندازی‌هایی را به رسانه ملی به علت تأکید و ایستادگی‌اش بر سند تحول در این سال‌ها شاهد بودیم و امروز باید با تأکید اعلام کنیم که هویت تحریفی و تحمیلی جایی در صداوسیما ندارد و در مسیر تقویت هویت ملی‌مان هستیم.

چرخش تاریخی به سمت هویت ایرانی اسلامی

رئیس رسانه ملی با تأکید بر اینکه رسانه ملی در چرخشی تاریخی، هویت ملی، ایرانی و اسلامی را سرلوحه خود قرار داده و به آن ادامه خواهد داد، گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی، عقب‌نشینی کند، کور خوانده، رسانه ملی راهش را پیداکرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت.

جبلی به دو عنصر هویت و عدالت اشاره و اظهار کرد: هویت ایرانی آن چیزی است که باید همواره در تولیدات، رویکرد‌ها و ساختار‌ها به آن توجه کنیم. عدالت گم‌گشته جامعه ماست و هرچند در هنگام ظهور منجی عالم به‌طور عینیت خواهد یافت، اما حرکت به‌سمت آن تکلیف ماست. تلاش کردیم سهم مردم را و حق بزرگی که بر گردن رسانه ملی داشتند، ادا و دامنه سهم‌خواهی‌ها را کوتاه‌تر کنیم.

به ادای سهم مردم متمایلیم، نه هویت‌های جعلی

وی با بیان اینکه در این میان طبیعی است که نخواهیم توانست همه منابع قدرت را از خودمان راضی نگه داریم، گفت: میان سهم مردم و سهم‌خواهی‌های سیاسی، به‌سمت ادای سهم مردم متمایلیم، نه هویت‌های جعلی. کسانی که علی‌رغم مستندات علمی که بار‌ها اعلام شد، به‌دروغ رسانه ملی را با شلاق مخاطب نواختند، هیچ‌وقت نگران نشدند که ۶۴ درصد مردم حتی یک‌بار هم خودشان را در آنتن ملی ندیده‌اند. آنها سنگ کدام مخاطب را به سینه می‌زنند؟

رئیس رسانه ملی ادامه داد: وقتی مردم پویش‌های «ایران جان» و «ایران ما» را دنبال می‌کنند، احساس غرور و شخصیت می‌کنند، اینها مخاطب ما در همه ایران‌اند که خدمت به آنها برای ما افتخار است. می‌توانستیم به‌جای مردم با سیاسیون و محافل قدرت عکس یادگاری بگیریم، اما تلاش کردیم مردمی‌که دیده نمی‌شوند را در نظر داشته باشیم. مصداق اینها را می‌توان در انعکاس راهپیمایی روستا‌ها در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ در خبر ساعت ۱۴، ماجرای هک جایگاه‌های سوخت و... دید.

جبلی با بیان اینکه خوشحالیم در این مدت بسیاری از تیر‌های تهمت که قرار بود به‌سمت نایب امام زمان برود را به جان خریدیم و اکنون هم خودمان را سپر بلای جان اماممان و مردم و کشور کرده‌ایم، اظهار کرد: ما می‌دانیم که بسیاری از کینه‌توزی‌ها به‌علت سیاست‌گذاری هویت‌محور و عدالت‌گسترمان است که امام شهید از ما می‌خواستند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری در سال ۱۴۰۰ مبنی‌بر اینکه ساختار‌های فرهنگی باید در معرض بازسازی انقلابی قرار بگیرند، گفت: ایشان اندکی بعد بنده را فراخواندند و خواستند که سند تحول را ارائه و سپس اجرا کنیم. سند تحول محور فعالیت‌های ما قرار گرفت. ایشان گاهی تذکر می‌دادند که تحول چه شد و پیگیر اجرای بند‌های آن بودند و البته نگاه واقع‌بینانه به زمان‌بندی اجرای آن داشتند، اما قطعاً در خشت خام چیزی می‌دیدند که ما نمی‌دیدیم.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: ایشان چهار توصیف را در حکم انتصاب قید کردند که گویی آشوب‌ها و بلوا‌های امروز را می‌دیدند که بر آنها تأکید فرمودند. ایشان گفتند رسانه ملی باید آسایشگاه، قرارگاه، دانشگاه و آوردگاه باشد و گویی می‌دانستند که بار مأموریت ما در این دوره چندین برابر دیگر دوره‌هاست.

سندتحول مانیفست موردتأیید رهبر شهید فرزانه

وی با ابراز خرسندی از اینکه سندتحول به‌منزله مانیفست موردتایید آن حکیم فرزانه تا همیشه برای رسانه ملی باقی می‌ماند، گفت: با عمل به سندتحول جلوی شیب نزولی مخاطب را گرفتیم و معاونت سیما ثابت کرد که می‌شود برنامه‌های معارفی و قرآنی را با بالاترین مخاطب تولید کرد و سریال‌هایی ساخت که خانواده محور، مبتنی‌بر هویت و پرمخاطب‌اند.

جبلی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۳ در گیرودار جنگ‌ها و بحران‌ها بودیم، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت رسانه ملی که باعث افزایش مخاطب شد، همین جنگ‌ها و چالش‌ها بود و مرجعیت رسانه ملی در همین ایام اثبات شد و به همت همکاران همچنان در بالاترین میزان خود در کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: در انتهای این مسیر طوفانی قرار داریم و باید بازخوانی کنیم که نقاط قوتمان چه بوده و چه کاستی‌هایی داشتیم. در میان اتفاقات مختلف که ذکر شد، رسانه ملی استوار ماند و پنج سالی که گذشت، پنج سال مقاومت، ماندن و ایستادن بود. رسانه ملی با هیچ‌کدام از این بحران‌ها نه‌تنها سر خم نکرد، بلکه استوار ماند.



صداوسیما نقش‌آفرین در متن میدان و عنصر رویدادساز

رئیس رسانه ملی مروری بر وقایع و اتفاقات اخیر از شهادت رئیس‌جمهور سیزدهم تا جنگ رمضان داشت و گفت: هرکدام از اینها برای یک دوره مدیریتی کافی بود، اما در همه آنها با ایستادگی مسیر را ادامه دادیم و رسانه ملی از ابزار انتقال پیام به نقش‌آفرین در متن میدان و عنصر رویدادساز، میدان‌ساز و جریان‌ساز تبدیل شد و روایت‌های دشمن را به چالش کشید و توطئه‌هایش را خنثی کرد.

جبلی با بیان اینکه همکاران ما در صف و در بطن رویداد‌ها و در کوران حوادث، پرچم رسانه را بالا نگه داشتند، به حضور در خط مقدم جنگ شناختی هم اشاره و اظهار کرد: در زمان شهادت رهبر انقلاب دوران سختی را پشت سر گذاشتیم و رسانه ملی با زعامت رهبر حکیم رسانه‌شناس و دوراندیش حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در کنار ملت مبعوث ایستاد و برای مقاومت و ایستادگی کردن، ورزیده شد.

وی افزود: تحول را در تغییر مدیر و ساختار و تولید برنامه ندیدیم، زیرا اساساً جنسش بخشنامه‌ای نبود، بلکه از جنس فرهنگ سازمانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود. قول دادیم روایت اول را در دوره تحول به دست بگیریم که وقوع بحران‌ها تحقق آن را اثبات کرد. اینکه زیرنویس قرمز شبکه خبر مرجع محکم حوادث در کل کشور است، یعنی تثبیت مرجعیت و به دست گرفتن روایت اول. اگر فرهنگ روایت اول در همه بخش‌های کشور نهادینه شود، حتماً می‌توانیم در این زمینه بهتر عمل کنیم.



مجموعه تلویزیونی رئیسعلی دلواری هم ظرف یکی دو هفته آینده کلید خواهد خورد

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه در پی دستیابی به سیاست عدالت‌گستری، رویداد «ایران جان» شکل گرفت گفت: ایجاد ۲۰۸ کانال انتخاباتی و اچ‌دی شدن همه شبکه‌های استانی از بستر پخش از مصادیق عدالت گستری بودند. قول داده بودیم هویت‌محوری را در رأس قرار دهیم و از هویت ایرانی اسلامی‌مان دفاع کنیم. مرکز سیمرغ، دفتر فیلمنامه، مرکز تاک و مرکز کودک و نوجوان معطوف به تحول محتوایی ایجاد شدند و تولید سریال زیر آتش دشمن ادامه یافت و در همان ایام جنگ روی آنتن رفت که سابقه درخشانی در تولید مجموعه‌های نمایشی به شمار می‌رود. سریال‌های الف ویژه سلمان فارسی و حضرت موسی را در دست تولید داریم و تولید سریال رئیسعلی دلواری هم ظرف یکی دو هفته آینده کلید خواهد خورد.

جبلی به اقدامات اثربخش بین‌المللی معاونت برون‌مرزی هم اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰ هاب یا مرکز تولید رسانه‌ای با شیوه‌های مختلف توسط معاونت برون‌مرزی ایجاد شده که در حال مخابره صدای انقلاب به جهان‌اند.



قاب ماندگار این پنج سال همکاران ما در رسانه ملی هستند

وی با بیان اینکه قول داده بودیم نیروی انسانی را عزیز بداریم و در همین راستا بخشی از حقوق عقب افتاده همکاران را به آنها بازگرداندیم، گفت: همین مسئله موجب نزدیک شدن و همدلی بیشتر خانواده رسانه ملی شد. متواضعانه از همکارانم تشکر می‌کنم که در شرایط دشوار جنگ و زیر آتش، پای‌کار ماندند و در کنار حملات دشمن، حملات هتاکانه داخلی را هم تحمل کردند. قاب ماندگار این پنج سال، همکاران ما در رسانه ملی هستند و تک‌تک همکارانم دراین قاب ماندگار جای دارند.

رئیس رسانه ملی در خاتمه تأکید کرد که ان‌شاء‌الله این مقاومت ما را برای جهش در تمام اهداف تحولی محتوایی و ایجاد توازن بین اهداف محتوایی که برای خودمان تعریف کرده‌ایم، رهنمون می‌کند. برای دوره آینده باید خلاقیت بیشتر شود، برای تحقق زیست‌بوم چندسکویی، جهشی را رقم بزنیم، جریان‌سازی و میدان‌سازی بیش‌ازپیش تقویت شود و جذب نیرو‌های جدید و انقلابی افزایش یابد. ما از یک نعمت و سرمایه جدی و ارزشمند برخورداریم که شاید در هیچ دوره‌ای این‌گونه نبوده و آن بعثت امت است که باید از آن بهره وافی ببریم.

منبع: رسانه ملی