باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در جریان سفر استانی وزیر نیرو به فارس، آیین بهره‌برداری از ۱۴ پروژه کلان صنعت برق در شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، حسینعلی امیری، استاندار فارس و جمعی از مقامات محلی برگزار شد.

این پروژه‌ها که شامل ۱۱ نیروگاه خورشیدی و سه طرح تقویت شبکه است، با هدف افزایش ظرفیت، پایداری شبکه و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیدند.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در این آیین با تبیین روند توسعه صنعت برق کشور اظهار کرد: جمعیت کشور از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۲.۵ برابر شده، اما ظرفیت تولید برق بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته است که این نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی متخصصان این صنعت است.

او با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در حوزه انرژی، مصرف غیربهینه است، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که مردم انرژی مورد نیاز خود را به راحتی تأمین کنند، اما در عین حال با پرهیز از هدررفت، بهره‌وری انرژی را در کشور ارتقا دهیم.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری نیروگاهی، از عرضه ظرفیت‌های تولید از طریق «صندوق نور» به عنوان بستری برای مشارکت مردم با سرمایه‌های محدود یاد کرد.

تحول در زیرساخت‌های شبکه جنوب فارس

نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، در تشریح جزئیات فنی این پروژه‌ها گفت: در بخش تقویت شبکه، سه طرح استراتژیک با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. احداث پست موقت ۶۶/۲۰ کیلوولت زرین‌دشت با ظرفیت ۴۰ مگاولت‌آمپر، اجرای خط ۶۶ کیلوولت دو مداره داراب - زرین‌دشت به طول ۲۰.۳ کیلومتر و افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت داراب از ۳۲۰ به ۳۶۰ مگاولت‌آمپر، از جمله اقدامات کلیدی برای رفع اضافه‌بار و پایداری ولتاژ منطقه است.

قائدی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های عملیاتی افزود: پروژه‌های شبکه که بلافاصله پس از شرایط بحرانی اخیر آغاز شده بودند، در بازه زمانی بسیار کوتاه ۴ ماهه تکمیل و وارد مدار شدند که نمادی از عزم و توان مهندسی استان است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس در خصوص پروژه‌های خورشیدی اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، مجموعاً ۳۵ مگاوات برق خورشیدی به شبکه جنوب استان تزریق شد. این طرح‌ها شامل نیروگاه ۳ مگاواتی چشمه‌گلابی در داراب و ۱۰ نیروگاه ۳.۲ مگاواتی در زرین‌دشت است که با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا شده و زمینه اشتغال‌زایی قابل توجهی را فراهم کرده است.

او با اشاره به تداوم طرح‌های توسعه‌ای، از پیشرفت پروژه پست ۴۰۰ کیلوولت داراب خبرداد.