رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کردکوی از اجرای گشت مشترک بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی عرضه‌کننده لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدارس در سطح شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -سعید میرزایی اظهار کرد: این گشت مشترک با حضور نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف شهرستان و با هدف تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس انجام شد.

وی افزود: در این بازدیدها، نحوه عرضه و قیمت‌گذاری کالاها، نصب برچسب قیمت، رعایت ضوابط و مقررات صنفی و همچنین اصالت کالا‌های عرضه‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره صمت شهرستان کردکوی تأکید کرد: بازرسان در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله گران‌فروشی و عرضه کالا‌های قاچاق، مطابق قوانین و مقررات با واحد‌های متخلف برخورد خواهند کرد.

میرزایی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

برچسب ها: نظارت بر بازار ، لوازم التحریر
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