وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد موضوع ایران و روابط مالی چین با تهران در گفت‌و‌گو‌های پیش‌رو میان واشنگتن و پکن مطرح خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد: واشنگتن و پکن در گفت‌و‌گو‌های خصوصی درباره ایران مذاکرات «بسیار خوبی» داشته‌اند و این رایزنی‌ها در دیدار‌های آتی مقام‌های دو کشور و همچنین در دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ ادامه خواهد یافت.

بسنت گفت انتظار دارد گفت‌وگوی او با هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین در این هفته ادامه پیدا کند و موضوع ایران و روابط مالی چین با تهران در دیدار سران دو کشور نیز مطرح شود. قرار است ترامپ ۲۴ سپتامبر میزبان شی جین‌پینگ باشد و هوش مصنوعی نیز یکی از محور‌های اصلی این دیدار خواهد بود.

اظهارات بسنت در حالی مطرح شد که جلسه استماع سالانه او در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با اعتراض پیاپی حدود پنج تا شش معترض مختل شد. معترضان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنان وزیر خزانه‌داری را یکی پس از دیگری قطع کردند.

 بسنت پس از ادامه جلسه، از عملکرد دولت آمریکا در جنگ با ایران و افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد دفاع کرد. او همچنین قرار است درباره تورم، قیمت انرژی، نرخ بهره و بدهی دولت فدرال مورد پرسش قرار گیرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، شی جین پینگ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
ما به چین اجازه نمی‌دهیم تا با دشمن اسلام مذاکره کند
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