4 باور غلط درباره آمادگی جسمانی اسطوره پرتغالی در میان مردم جا افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه عاکظ عربستان امروز (سه‌شنبه) در گزارشی به ۴ دروغ بزرگ درباره فیزیک فوق العاده کریستیانو رونالدو که در میان عامه مردم دست به دست می‌شود، پرده برداشت.

در طول ۲۰ سال گذشته، بدن و آمادگی جسمانی کاپیتان النصر عربستان به الگویی منحصر‌به‌فرد از انضباط ورزشی تبدیل شده است. همین مسئله باعث شده بسیاری به دنبال فرمول‌های جادویی باشند تا بتوانند بخشی از قدرت او را به دست آورند؛ در حالی که واقعیت بسیار ساده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود.

باور غلط اول مربوط به این تصور است که رونالدو از مواد غذایی کمیاب و گران‌قیمت، مانند نمک هیمالیا و پودر‌های انرژی وارداتی، استفاده می‌کند. در حالی که کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند رژیم غذایی او بر مواد طبیعی و در دسترس همگان استوار است: آب خالص، پروتئین‌های سالم و منابع متعادل انرژی. او از محصولات تبلیغاتی که بسیاری از جوانان تصور می‌کنند میان‌بری برای عضله‌سازی هستند، فاصله دارد.

باور غلط دوم، موفقیت رونالدو را به رژیم‌های متناوب و افراطی نسبت می‌دهد. این در حالی است که ورزشکاران در بالاترین سطح، قدرت خود را بر پایه محرومیت شدید و خسته‌کننده بدن از غذا بنا نمی‌کنند، بلکه به وعده‌های غذایی منظم و حساب‌شده متکی هستند؛ وعده‌هایی که انرژی مورد نیاز برای تمرینات سنگین و مسابقات لیگ روشن را فراهم می‌کنند.

باور غلط سوم از شیطان‌سازی کربوهیدرات‌ها ناشی می‌شود. برخی تصور می‌کنند حذف مواد نشاسته‌ای کلید رسیدن به درصد چربی پایین بدن مانند رونالدو است؛ در حالی که رژیم غذایی او شامل کربوهیدرات‌های پیچیده‌ای مانند سیب‌زمینی، جو دوسر و کینواست. این مواد به‌عنوان سوخت اصلی عضلات عمل می‌کنند، بدون اینکه باعث افزایش ناگهانی انسولین شوند.

باور غلط چهارم، فرار از چربی‌های طبیعی و روی آوردن به محصولات کم‌چرب یا بدون چربی است؛ در حالی که شرکت‌های تولیدکننده برای جبران کمبود چربی، گاهی از افزودنی‌های قندی و نشاسته‌ای استفاده می‌کنند که برای بدن مضر هستند. در مقابل، رونالدو بر چربی‌های سالم موجود در آووکادو، ماهی‌های چرب و مغز‌های خام تمرکز دارد؛ موادی که نقش مهمی در حمایت از هورمون‌ها و سلامت قلب و مفاصل ایفا می‌کنند.

در نهایت، راز رونالدو در مواد غذایی خارق‌العاده یا دستور‌های غذایی مرموز نیست، بلکه در انضباط روزانه و سختگیرانه‌ای نهفته است که بیشتر مردم فاقد آن هستند. در مقابل، این باور‌های غلط چیزی جز هیاهوی فضای دیجیتال نیستند و ارتباطی با ساختن اسطوره‌ای به نام کریستیانو رونالدو ندارند.

منبع: فارس