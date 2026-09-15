باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شصتی كريمی مدیركل کنسولی وزارت امور خارجه خبر داد بر اساس توافق های صورت گرفته و در پی تصمیم دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور و براساس هماهنگی‌های صورت گرفته بین قوه قضاییه، وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری، تعداد ۴۸ زندانی تبعه کشورمان محبوس در زندان های عراق در روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ از طریق مرز زمینی مهران جهت سپری نمودن ادامه حبس خود به ایران انتقال می‌یابند.

شصتی کریمی افزود: همچنین مقرر است در روز یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۹ تعداد ۱۵۹ تبعه کشورمان از طریق مرز شلمچه به ایران منتقل شده تا در زندان‌های کشورمان تحت نظر قرار گیرند.

بنا بر تاکید مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه، پیگیری مجدانه برای رسیدگی و تسهیل شرایط زندانیان و تلاش برای عفو، آزادی و انتقال آنان به میهن و همچنین حمایت حقوقی و کنسولی از ایرانیان مقیم خارج کشور یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت امور خارجه در همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول می باشد.