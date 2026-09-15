باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - رئیس بیمارستان بعثت سنندج روز سهشنبه در آیین بهرهبرداری از این واحد اظهار کرد: با توجه به جایگاه این بیمارستان به عنوان مرکز سانترال مادر و کودک و حجم بالای مراجعات، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات سلامت دهان و دندان به مادران و بیماران خاص فراهم شده است.
آوات کریمی افزود: سلامت دهان و دندان مادران در دوران بارداری و شیردهی بخشی از مراقبتهای سلامت مادر و کودک است و در این واحد تلاش شده است خدمات دندانپزشکی در کنار مراقبتهای مادر و کودک ارائه شود.
وی ادامه داد: در این واحد ۲ دندانپزشک خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه میکنند و بیمارانی که به مداخلات تخصصی نیاز داشته باشند، پس از معاینه به بخشهای مرتبط و متخصصان مربوطه ارجاع میشوند.
رئیس بیمارستان بعثت سنندج با اشاره به قرار گرفتن بیماران خاص در گروههای هدف این واحد گفت: بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک (CF) به دلیل شرایط خاص بیماری، نیازمند مراقبتهای ویژه و توجه بیشتری به سلامت دهان و دندان هستند.
فوقتخصص ریه کودکان و مسئول بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک در استان کردستان نیز در این آیین اظهار کرد: بیماران مبتلا به CF با یک بیماری ژنتیکی و مزمن مواجه هستند که میتواند اندامهایی مانند ریه، پانکراس و کبد را درگیر کند و عفونتهای مکرر ریوی از مهمترین چالشهای این بیماران است.
شیلان محمدی افزود: در کنار مشکلات تنفسی، سلامت دهان و دندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و پیشگیری، تشخیص و درمان بهموقع مشکلات دهان و دندان میتواند به تکمیل روند مراقبت از بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت کنترل کانونهای عفونی دهان و دندان در این بیماران ادامه داد: فراهم شدن دسترسی بیماران CF به خدمات دندانپزشکی در کنار مراقبتهای تخصصی بیماری زمینهای، گامی مؤثر در ارائه مراقبت جامعتر و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.
مسئول بیماران CF در استان کردستان اظهار کرد: راهاندازی این خدمت با همکاری مسئولان دانشگاه، بیمارستان و متخصصان حوزه سلامت دهان و دندان انجام شده و امید است با تداوم همکاریهای بینرشتهای، دسترسی بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک به خدمات مورد نیاز بیش از پیش فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف این واحد تنها درمان مشکلات ایجادشده نیست، بلکه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و آموزش نیز از محورهای اصلی فعالیت آن به شمار میرود.