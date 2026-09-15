واحد تخصصی پیشگیری و توسعه سلامت دهان و دندان با هدف ارائه خدمات تخصصی و پیشگیرانه به مادران باردار و شیرده و بیماران خاص، به‌ویژه مبتلایان به فیبروز کیستیک (CF)، در بیمارستان بعثت سنندج راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی  - رئیس بیمارستان بعثت سنندج روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از این واحد اظهار کرد: با توجه به جایگاه این بیمارستان به عنوان مرکز سانترال مادر و کودک و حجم بالای مراجعات، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات سلامت دهان و دندان به مادران و بیماران خاص فراهم شده است.

آوات کریمی افزود: سلامت دهان و دندان مادران در دوران بارداری و شیردهی بخشی از مراقبت‌های سلامت مادر و کودک است و در این واحد تلاش شده است خدمات دندانپزشکی در کنار مراقبت‌های مادر و کودک ارائه شود.

وی ادامه داد: در این واحد ۲ دندانپزشک خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کنند و بیمارانی که به مداخلات تخصصی نیاز داشته باشند، پس از معاینه به بخش‌های مرتبط و متخصصان مربوطه ارجاع می‌شوند.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج با اشاره به قرار گرفتن بیماران خاص در گروه‌های هدف این واحد گفت: بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک (CF) به دلیل شرایط خاص بیماری، نیازمند مراقبت‌های ویژه و توجه بیشتری به سلامت دهان و دندان هستند.

فوق‌تخصص ریه کودکان و مسئول بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک در استان کردستان نیز در این آیین اظهار کرد: بیماران مبتلا به CF با یک بیماری ژنتیکی و مزمن مواجه هستند که می‌تواند اندام‌هایی مانند ریه، پانکراس و کبد را درگیر کند و عفونت‌های مکرر ریوی از مهم‌ترین چالش‌های این بیماران است.

شیلان محمدی افزود: در کنار مشکلات تنفسی، سلامت دهان و دندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و پیشگیری، تشخیص و درمان به‌موقع مشکلات دهان و دندان می‌تواند به تکمیل روند مراقبت از بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل کانون‌های عفونی دهان و دندان در این بیماران ادامه داد: فراهم شدن دسترسی بیماران CF به خدمات دندانپزشکی در کنار مراقبت‌های تخصصی بیماری زمینه‌ای، گامی مؤثر در ارائه مراقبت جامع‌تر و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.

مسئول بیماران CF در استان کردستان اظهار کرد: راه‌اندازی این خدمت با همکاری مسئولان دانشگاه، بیمارستان و متخصصان حوزه سلامت دهان و دندان انجام شده و امید است با تداوم همکاری‌های بین‌رشته‌ای، دسترسی بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک به خدمات مورد نیاز بیش از پیش فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف این واحد تنها درمان مشکلات ایجادشده نیست، بلکه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و آموزش نیز از محور‌های اصلی فعالیت آن به شمار می‌رود.

برچسب ها: کردستان ، بیماری های دهان و دندان ، خدمات دندانپزشکی ، علوم پزشکی کردستان
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