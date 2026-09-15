باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، استاندار فارس، در آیین افتتاح پستهای برق فوقتوزیع شیراز، داراب و زریندشت که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای اجرای این طرحها اظهار کرد: بهرهبرداری از پروژهای با این میزان اهمیت در مدت کمتر از چهار ماه، بیانگر احساس مسئولیت، تعهد، باور به کار و همچنین همدلی و انسجام میان مدیران و کارکنان این مجموعه است.
او با اشاره به ظرفیت بالای همکاری و همراهی در استان فارس افزود: در این استان مانعی برای کار و خدمت وجود ندارد و مجموعه مدیریتی فارس با استفاده از ظرفیت نماینده ولیفقیه در استان، ائمه جمعه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و تمامی دستگاههای اجرایی، با جدیت مسیر توسعه و خدمترسانی را دنبال میکند.
استاندار فارس ادامه داد: این همدلی و همراهی، نقش موثری در اجرای پروژههای مختلف استان داشته و بستر مناسبی برای پیشبرد طرحهای زیرساختی فراهم کرده است.
امیری با اشاره به شرایط دشوار اجرای برخی از پروژههای زیرساختی استان گفت: بخش قابل توجهی از این طرحها در شرایطی اجرا شد که شهرستانهای فارس هدف حملات دشمن قرار میگرفتند و زیرساختهای حیاتی از جمله تأسیسات آب و برق نیز در معرض تهدید بودند.
او افزود: با وجود این شرایط، نیروهای متخصص و کارکنان صنعت آب و برق استان بدون آنکه خللی در اراده و مسئولیتپذیری آنان ایجاد شود، در میدان خدمت باقی ماندند و وظایف خود را با جدیت و تعهد به انجام رساندند.
استاندار فارس همچنین بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و اعتبارات و پرهیز از اجرای طرحهای فاقد توجیه تأکید کرد و گفت: در حوزه عمرانی، بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی و مدیریتی و توجه جدی به سند آمایش استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امیری با اشاره به بهروزرسانی سند آمایش استان فارس اظهار کرد: باید تلاش کنیم امکانات و منابع به صورت هدفمند و بر اساس اولویتهای واقعی استان مورد استفاده قرار گیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. در برخی نقاط کشور، پروژههایی با صرف هزینههای قابل توجه اجرا شدهاند، اما به دلیل نبود برنامهریزی و جانمایی مناسب، بهرهبرداری مطلوبی از آنها صورت نگرفته است.
او در ادامه بر ضرورت معرفی و مستندسازی اقدامات و دستاوردهای متخصصان و کارکنان صنعت آب و برق تأکید کرد و گفت: بسیاری از اقداماتی که طی سالهای اخیر در استان فارس انجام شده، ظرفیت تبدیل شدن به مستندهای ارزشمند را دارد و باید این توانمندیها برای مردم و افکار عمومی روایت شود.
استاندار فارس با اشاره به عملیات تعمیر خط انتقال آب شیراز بیان کرد: این خط انتقال به دلیل فرسودگی با مشکل اساسی مواجه شد، اما کارکنان صنعت آب استان طی ۱۰ تا ۱۵ روز و بدون ایجاد اختلال گسترده در زندگی مردم، عملیات تعمیر و بازسازی آن را به انجام رساندند.
امیری ادامه داد: این خط انتقال قطری حدود یک متر داشت و نیروهای متخصص برای انجام عملیات تعمیر و جوشکاری، در شرایط دشوار وارد لوله میشدند. چنین اقداماتی نمونهای روشن از توان تخصصی و فنی نیروهای کشور است و میتواند به شکل حرفهای مستندسازی و برای مردم روایت شود.
او همچنین به اقدامات انجامشده برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان فارس اشاره کرد و گفت: فعالیتهای انجامشده در این حوزه نیز از ظرفیت بالایی برای مستندسازی برخوردار است؛ بهویژه آنکه بخشی از این اقدامات در شرایط جنگی و با وجود تهدید علیه زیرساختهای حیاتی کشور انجام شده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس خواستار انعکاس توانمندیها و دستاوردهای حوزه آب و برق استان در سطح ملی شد و افزود: از روابط عمومی وزارت نیرو انتظار میرود اقدامات و دستاوردهای نیروهای متخصص در استان فارس را بهعنوان بخشی از افتخارات کشور، بهویژه در حوزه تخصص، توان فنی و تابآوری، به شکل شایسته معرفی و مستندسازی کند.
امیری با اشاره به رضایت مردم از عملکرد مجموعه آب و برق استان اظهار کرد: با مدیریت مجموعه وزارت نیرو و همراهی معاونان و مدیران استانی در بخشهای آب و برق، توانستهایم رضایت مردم را تا حد قابل قبولی جلب کنیم، هرچند بر این باوریم که حق مردم بسیار بیشتر از این است و باید برای ارائه خدمات مطلوبتر تلاش کنیم.
استاندار فارس در پایان با اشاره به دغدغه رئیسجمهور در حوزه آب، برق و توسعه پنلها و نیروگاههای خورشیدی گفت: امیدواریم با توجه به ظرفیتهای موجود، اقدامات و تلاشهای نیروهای متخصص استان فارس در این حوزه در جلسه هیئت دولت مطرح شود و توانمندیها و ظرفیتهای استان در سطح ملی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
منبع: استانداری فارس