تاکید شهردار گرگان بر حفظ اصالت بافت تاریخی، ایجاد نشاط و رونق گردشگری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مجید طاهری افزود:المان‌های فرهنگی، مذهبی و جریان زندگی که در بافت تاریخی گرگان وجود دارد خاص است.

طاهری اظهار کرد: در شرایط سخت ۱۸ ماه گذشته که بیش از ۱۰ بحران از جمله ۳ جنگ تحمیلی بوجود آمد، تلاش کردیم امورات شهر پیش برود و خللی در کار خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

او ادامه داد: اتفاقی که امروز در بافت تاریخی رقم خورده بیش از راه‌اندازی سایر طرح‌ها برایم لذت‌بخش بوده، زیرا معتقدم گرگان به عنوان اولین شهر دارای بافت ثبت شده در کشور، کم‌نظیرترین بافت را دارد.

طاهری گفت: ساختمان بافت تاریخی سال گذشته به همت شهرداری و شورای شهر تملک و مرمت شد و کار خدمات‌دهی آن به طور رسمی از فردا آغاز می‌شود.

شهردار گرگان گفت:بافت تاریخی با توجه به جذابیت‌هایش باید به برند شهر تبدیل و به همگان معرفی شود و گردشگر برای بازدید آن به گرگان سفر کند.