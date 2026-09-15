بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران در محل اردوی این تیم در ناگویا حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن تراکتور تبریز، پس از پایان دیدار این تیم در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، راهی ناگویا شد و به اردوی تیم ملی امید ایران پیوست.

این بازیکن ۲۵ ساله پس از ورود به ناگویا و حضور در محل اردوی تیم ملی امید، با اعضای کادر فنی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و پس از خوش‌وبش با اعضای تیم، برای استراحت راهی اتاق خود شد.

تیم ملی امید ایران فردا، چهارشنبه، از ساعت ۸:۳۰ صبح در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف امارات می‌رود. این دیدار در چارچوب رقابت‌های گروه B برگزار خواهد شد.