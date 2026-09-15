باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-معضل سگهای بدون صاحب و پرسهزدن گاه و بی گاهشان در محله سعادتی قم سبب بروز نارضایتی ساکنان از تامین امنیت جانی شان شده است.
سگ های ولگرد علاوه بر ایجاد رعب و ترس از حمله و گزش، مشکل آلوده کردن محیط و وسایل عمومی با فضولات و بزاقشان را به همراه دارند.
ساعت نزدیک غروب است. کوچهها خلوتاند و بچهها دیگر مثل قبل تا تاریک شدن هوا بازی نمیکنند.شهروندان منطقه سعادتی ۱۴ در بلوار جمهوری اسلامی قم از حضور ۷ تا ۸ قلاده سگ ولگرد در معابر و زمینهای بیابانی اطراف گلایه دارند. که به گفته ساکنان، هر روز بر تعدادشان افزوده میشودآنها میگویند این سگها نهتنها برای کودکان و سالمندان خطرناک شدهاند، بلکه آرامش روزمره محله را هم از بین بردهاند.
آقایی ۳۸ ساله، ساکن محله میگوید:از وقتی این سگها پیدا شدند، زندگیمان پر از ترس و اضطراب شده است.اول دو تا بودند، بعد شدند هفت هشت تا. شبها که میخواهم ماشین را پارک کنم، تا در خانه میدوند سمتم. یک بار نزدیک بود پای بچهام را بگیرند. ما زنگ زدیم، گفتند پیگیری میکنیم، ولی خبری نشد.
خانمی ۵۲ ساله، خانهدار می گوید:من هر روز از این کوچه رد میشوم. صبحها که میروم نانوایی، اینها نشستهاند وسط کوچه. یک بار یکیشان دنبال من دوید. از ترس، نان را انداختم و دویدم. چرا کسی رسیدگی نمیکند؟
آقایی ۲۹ ساله، کارگر گفت:اینها فقط سگ ولگرد نیستند؛ یکجا جمع شدهاند و تولیدمثل هم کردهاند. اگر فکری نکنند، چند ماه دیگر دو برابر میشوند. ما نه میخواهیم آزارشان بدهیم، نه میخواهیم بچههایمان در خطر باشند. فقط میخواهیم ساماندهی شوند.
حضور ۷ تا ۸ قلاده سگ در یک منطقه مسکونی، یک مشکل لحظهای نیست؛ نتیجه بیتوجهی طولانیمدت به جمعیت حیوانات ولگرد است.وقتی کودکان از بازی در کوچه محروم میشوند و سالمندان از رفتن به نانوایی میترسند، این دیگر یک «مزاحمت کوچک» نیست؛ یک مسئله ایمنی عمومی است.
جوابیه سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در پاسخ به گلایه شهروندان اعلام کرد:«شهروندان در صورت مشاهده سگهای بلاصاحب، با شماره ۱۳۷ تماس بگیرند تا در کوتاهترین زمان ممکن سازمان مدیریت پسماند شهرداری نسبت به جمعآوری، ساماندهی و رفع مشکل اقدام کند.
ماموران پسماند به آدرس و محل گزارششده سگ های ولگرد اعزام میشوند و نسبت به جمعآوری سگهای بلاصاحب در این منطقه اقدام میکنند.»
جوابیه سازمان پسماند، اگر با زمانبندی مشخص، اعلام تعداد جمعآوریشده، تعیین تکلیف سگ های بلاصاحب جمع آوری شده و گزارش پیشرفت به شهروندان همراه شود، میتواند نقطه پایان این گلایه باشد. در غیر این صورت، شماره ۱۳۷ فقط یک عدد روی کاغذ میماند و داستان پرسه سگ های ولگرد در محله باز هم تکرار میشود.