تیم فوتبال گل‌گهر در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲، مقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم فوتبال گل‌گهر ایران از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه مرکزی حصار تاجیکستان به مصاف الجزیره امارات رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل  به پایان رسید.

ترکیب  تیم فوتبال گل‌گهر

 فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، میلاد کُر، احسان حسینی، پدرام قاضی‌پور، علیرضا علیزاده، مهدی گودرزی، عرفان معصومی، لوی بن حسین، محمد علی‌نژاد و مجید علیاری

ترکیب تیم فوتبال  الجزیره

 دستانوگلو، ویلیان، کولیبالی، محمد ربیع، روبن فیلیپ، راویل تاگیر، جونیور دنیس، برونو ده اولیویرا، آندرسون تالیسکا و وینیسیوس ملو

در نیمه اول بازی، بازیکنان الجزیره با در اختیار داشتن توپ دنبال ایجاد موقعیت بودند که انسجام خط دفاعی گل‌گهر اجازه این کار را نداد. بازی در این نیمه متعادل پیش رفت و بدون اینکه گلی رد و بدل شود، بازیکنان دو تیم راهی رختکن شوند. 

در نیمه دوم، الجزیره یکی دو موقعیت روی دروازه نماینده ایران ایجاد کرد که در یک مورد فرزین گروسیان توپ را روی خط دروازه گرفت. دومین موقعیت نیز به تیر دروازه گل‌گهر برخورد کرد، هر چند که گروسیان روی توپ تلسط داشت و می‌توانست آن را دفع کند. در ادامه شاگردان مهدی رحمتی بازی را کنترل کردند تا در نهایت بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد و گل‌گهر نخستین امتیاز خود در تاریخ رقابت‌های آسیایی را دشت کند.

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
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