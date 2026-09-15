مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی نوشت: ۲۰۰ شب ایستادگی پاسداران کیان ایران؛ پرچم عزت و فتح برافراشته و امید در جان ملت زنده است

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری  روز سه شنبه در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در ستایش ۲۰۰ شب پایمردی ملت مبعوث در حمایت از ایران، انقلاب اسلامی و ارادت به ولایت فقیه، نوشت:۲۰۰ شب است که پاسداران کیان ایران‌مان، زیر باران بمب و گلوله و در میانه جنگی تمام‌عیار، استوار ایستاده‌اند. آنان که دیروز همراه نبودند، امروز با آغوشی گشوده به صف ملت پیوسته‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: پرچم عزت و فتح برافراشته است و امیدهمچنان درجان این مردم زنده.

مخبر تاکید کرد: ملت مبعوث عزیزند و عزیز خواهند ماند.

برچسب ها: محمد مخبر ، تجمعات مردم
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