فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیامی به مناسبت دویستمین شب حضور و قیام مردم ایران نوشت: دلاورمردی رزمندگان اسلام در جبهه جنوب و در دریاها، وامدار استقامت و حضور باصلابت شما است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:‌ ای ملت شجاع و تاریخ‌ساز ایران عزیز؛ سلام و صلوات و رحمت الهی بر شما بندگان برگزیده‌ی خداوند، که در این برهه تاریخی، چون موج‌های خروشان، با حضوری حماسی و حیرت‌انگیز، برای دویستمین شب پی‌درپی، در خون‌خواهیِ رهبر شهید امت اسلام و در حمایت از مظلومیت مردم ستم‌دیده، قیام کرده‌اید.

در ادامه این پیام آمده است:‌ای مردم نصرت‌یافته خدا، اقامه خون‌خواهی شبانه شما که برگرفته از مکتب عاشوراست، اوج حقیقت را بر پرده سیاه ظلم در این عالم به نمایش گذاشته و، چون توفانی، کاخ ظالمان را در هم شکسته و جهانیان را متحیر ساخته است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیام خود آورده است: امروز دویست روز است که کنار قیام شما، خلیج فارس و تنگه هرمز از حضور پلید ارتش تروریستی آمریکا و دشمنان اسلام پاک شده و تنگه هرمز در مشت‌های پولادین رزمندگان اسلام است. به اذن‌الله، گلوی جهان‌خواران را رها نکرده و اجازه تکرار و حضور مجدد و ظالمانه آنان را نخواهیم داد.

در ادامه پیام سردار عظمایی آمده است: دلاورمردی رزمندگان اسلام در جبهه جنوب و در دریاها، وامدار استقامت و حضور باصلابت شماست؛ شما که تمام رنج‌ها را بر خود خریدید و در برابر همه حوادث، بصیر و آگاه بوده‌اید.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیام خود تاکید کرده است: بنده سلام همه رزمندگان در جبهه جنوب و در سنگر‌ها و خط مقدم را به شما می‌رسانم و ضمن طلب دعا برای نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام، خاضعانه توصیه می‌کنم این حضور مقدس را با اتحاد مقدس گره بزنید تا ان‌شاءالله، با هوشیاری و حمایت از رزمندگان، دولتمردان و فعالان جبهه و جهاد، از این گردنه نیز با به‌کار بستن رهنمود‌های حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز، عبور کنیم. جان فدای اسلام و ایران عزیز