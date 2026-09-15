باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله یمن گفت: عربستان سعودی با طرح ادعاهایی درباره تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب تلاش میکند طرفهای بینالمللی را وارد درگیری یمن کند.
محمد عبدالسلام در پیامی در شبکههای اجتماعی گفت عربستان همچنان به سیاست «باجگیری و ارعاب جهان» با استناد به تهدیدهای ادعایی علیه کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب ادامه میدهد.
او افزود انصارالله معتقد است دخالت کشورهای دیگر در درگیری یمن به نفع آنها نیست.
انصارالله یمن در روزهای اخیر در امتداد سواحل دریای سرخ یمن به سمت تنگه بابالمندب، مسیر مهم کشتیرانی، پیشروی کردهاند.
عبدالسلام اعلام کرد: عربستان طی چند روز گذشته بیش از ۳۵۰ حمله هوایی انجام داده و در این حملات، اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی را هدف قرار داده است.
منبع: الجزیره