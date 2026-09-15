نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس اتمی درباره رای‌گیری برای عضویت ایران در کمیته عمومی کنفرانس عمومی سالانه این آژانس گفت: برخلاف نظر و تلاش و اعمال فشار آمریکا، ایران با ۴۴ رای مثبت عضو کمیته عمومی کنفرانس سالانه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس اتمی در پاسخ به پرسشی درباره رای‌گیری درباره عضویت ایران در کمیته عمومی گفت: کنفرانس کمیته‌ای دارد به نام کمیته عمومی که وظیفه‌اش بررسی دستورکار این کنفرانس، برنامه اجلاس و اعتبارنامه‌ها است.

نماینده ایران بیان داشت: در این خصوص، ایران از طرف گروه «مزا» که یک گروه جغرافیایی است، انتخاب شده بود تا به عنوان عضو این کمیته در کنفرانس مورد تایید قرار بگیرد. آمریکا به خاطر رویه همیشگی خود در قلدری و یکجانبه‌گراییش با عضویت ایران در کمیته عمومی مخالفت کرد و به همین دلیل کنفرانس مجبور شد به رای برود.

وی ادامه داد: تعدادی از کشور‌ها با حمایت ما درخواست برگزاری رای‌گیری مخفی کردند و در نهایت ایران به عنوان عضو کمیته مورد تایید کنفرانس قرار گرفت.

نجفی با تاکید بر اینکه «این در واقع یک شکست سیاسی دیگر برای آمریکا است» گفت: علی‌رغم اینکه آمریکا با فشار بر کشور میزبان به دنبال ممانعت از حضور رئیس هیات جمهوری اسلامی جناب آقای اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در این اجلاس بود، توانستیم با تلاش‌های باقی هیات این کار را به نتیجه برسانیم.

نماینده ایران در آژانس اتمی بار دیگر با اشاره به ناکامی آمریکا در تحقق اهداف ضدایرانی خود گفت: این در واقع یک شکست برای آمریکا است و امیدواریم که این مقدمه‌ای برای شکست‌های بعدی آمریکا باشد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آژانس اتمی ، آمریکا ، انرژی اتمی
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