توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در مدارس کردستان

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان از ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به مناطق ۱۶ گانه استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان و در قالب طرح «مهر با نشاط» توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی  - افشین خوشگوار در آیین آغاز توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس کردستان اظهار کرد: فعالیت‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت به عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت، در هیچ شرایطی متوقف نشده و امسال نیز با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: برای آغاز سال تحصیلی جدید با شور و نشاط بیشتر، ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس استان توزیع می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: این تجهیزات شامل ۳۸ هزار قلم کالای ورزشی، یک‌هزار و ۵۴۵ بسته ورزشی تخصصی و ۲ هزار پک سلامت است.

خوشگوار اضافه کرد: همچنین ۲۰۰ قلم کالای ویژه برای تجهیز و ارتقای ۲۷ اتاق سلامت در مناطق مختلف استان اختصاص یافته است تا زمینه ارائه خدمات سلامت در محیطی مناسب‌تر به دانش‌آموزان فراهم شود.

 

برچسب ها: کردستان ، تجهیزات مدارس ، آموزش وپرورش کردستان
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