توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در مدارس کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - افشین خوشگوار در آیین آغاز توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس کردستان اظهار کرد: فعالیت‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت به عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت، در هیچ شرایطی متوقف نشده و امسال نیز با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: برای آغاز سال تحصیلی جدید با شور و نشاط بیشتر، ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس استان توزیع می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: این تجهیزات شامل ۳۸ هزار قلم کالای ورزشی، یک‌هزار و ۵۴۵ بسته ورزشی تخصصی و ۲ هزار پک سلامت است.

خوشگوار اضافه کرد: همچنین ۲۰۰ قلم کالای ویژه برای تجهیز و ارتقای ۲۷ اتاق سلامت در مناطق مختلف استان اختصاص یافته است تا زمینه ارائه خدمات سلامت در محیطی مناسب‌تر به دانش‌آموزان فراهم شود.