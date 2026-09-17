به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس اورژانس کشور؛

به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس اورژانس کشور؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - ۲۶ شهریور در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی اورژانس و سالگرد تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی ثبت شده است. این روز یادآور تلاشها و فداکاری های بی وقفه تمامی کارشناسان عملیاتی، کارشناسان ارتباطات که متشکل از جامعه فوریت های پزشکی، پرستاری، پزشک و مدیرانی است که در سخت ترین شرایط، حیات و امید را به هموطنان ما هدیه می دهند.

سابقه شکل‌گیری ارائه خدمات اورژانسی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی‌گردد؛ روز ۱۴ آذر ماه و ساعت ۲:۵۰ دقیقه ظهر که به دلیل ارتعاشات موتور هواپیمایی غول پیکر، سقف سالن انتظار فرودگاه مهرآباد فروریخت.

در پی این حادثه هولناک ۱۶ نفر کشته و ۱۱ نفر نیز به شدت مصدوم شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از پیش طراحی شده‌ای برای نجات و یا انتقال مصدومان و حادثه دیدگان در کشور وجود نداشت.

به این ترتیب با شروع فعالیت اورژانس، ایران به عنوان چهارمین کشور دارنده خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در جهان شناخته شد. مرکز اطلاعات اورژانس تهران نیز کار خود را در ۲۶ شهریور ۱۳۵۴ با ۳۰ تکنسین فوریت‌های پزشکی و ۲۰ دستگاه آمبولانس ماژولر شروع کرد و سپس با آموزش نیرو‌های بومی شهر‌های دیگر کشور در دوره‌های شش ماهه و تربیت تکنسین لازم، اورژانس پیش بیمارستانی در این شهر‌ها نیز راه‌اندازی شد.

در آن زمان شماره سه رقمی ۱۲۳ برای تماس با اورژانس اختصاص داده شد؛ بعدا شماره تماس با اورژانس از ۱۲۳ به ۱۱۵ تغییر کرد. در اوایل انقلاب نیز مرکز اورژانس و پرسنل آن، فعالانه در امر انتقال و درمان مجروحین انقلاب شرکت داشته و در طول دفاع مقدس نیز خدمات بسیار ارزشمندی را به رزمندگان و ایثارگران ارائه کرده است.

اولین ستاد تخلیه مجروحین در فرودگاه‌های کشور نیز در همان زمان راه‌اندازی شد و در این مسیر تعداد زیادی از پرسنل اورژانس نیز همپای سایر مردم، شهید یا جانباز شده و بسیاری از امکانات خود از جمله آمبولانس و تجهیزاتش را از دست داد.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص فعالیت‌های سازمان اورژانس گفت: اکنون ۳۲ خودروی عملیاتی و سه آشیانه بالگرد برای مناطق محروم خریداری شده و در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است؛ همچنین بیش از ۱۶۰ دستگاه موتورلانس تامین و در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

به گفته وی، ۳۷۴۱ نفر جذب اورژانس شده‌اند. در آزمون جدید استخدامی افراد دیگری نیز جذب خواهند شد. تا پایان سال ۵۰۰ نفر دیگر نیز جذب می‌شوند.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵۰ دستگاه آمبولانس تامین و وارد ناوگان شده است. قیمت خرید هر دستگاه آمبولانس در حدود ۲۵ میلیارد تومان است.

میعادفر تاکید کرد: بر اساس صحبت‌های انجام شده قرار است مجوز جذب ۵ هزار نفر دیگر در آینده صادر شود؛ با برگزاری کنکور محلی در مناطق محروم فرصت جذب نیروی انسانی و تحصیل این افراد فراهم خواهد شد.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: سطح فوریت‌های پزشکی از دیپلم به کاردانی و کارشناسی ارتقا پیدا کرده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور به ویژه در مناطق کمتر برخوردار توزیع شده است.

میعادفر تصریح کرد: بالغ بر ۲۰۰۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای در سراسر کشور فعال هستند. در آمبولانس‌های جدید دوربین نصب شده است تا تخلفات را به تصویر بکشد و در نهایت به مراجع ذیربط منتقل شود.

همچنین حسن نوری معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر ۳۵۰۰ پایگاه اورژانس در کشور فعال هستند.۵۲ پایگاه اورژانس هوایی در سراسر ایران راه‌اندازی شده است.

به گفته وی کمیته ۷۲۴ برای رسیدگی به بیماران سکته مغزی در اورژانس کشور طراحی و اجرا شده است. در شرایط تحریمی تامین آمبولانس سخت شده است.