جلسه فنی تیم ملی امید ایران پیش از نخستین دیدار این تیم در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران  فردا چهارشنبه بیست و پنجم شهریور در نخستین بازی خود در بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ساعت ۰۸:۳۰ در ورزشگاه wave kariya به مصاف تیم امارات متحده عربی می رود.

در آستانه این مسابقه، حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید، جلسه فنی تیم را در هتل محل اقامت ملی‌پوشان برگزار کرد.

در این جلسه آخرین وضعیت تیم و شرایط حریف مورد بررسی قرار گرفت و کادر فنی با ارائه آنالیز دقیق تیم زیر ۲۳ سال امارات، نقاط قوت و ضعف این تیم را برای بازیکنان تشریح کرد.

همچنین برنامه‌های فنی و تاکتیکی تیم ملی امید برای مسابقه فردا مرور شد و حسین عبدی آخرین نکات و توصیه‌های فنی را به بازیکنان گوشزد کرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال امید ایران ، بازی‌های آسیایی ، امارات ، حسین عبدی
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