رئيس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم از کشف و توقیف ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بزرگراه کاشان- سلفچگان به ارزش ۲۰ میلیارد ريال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ علی تیموری،رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم حین گشت زنی در اتوبان کاشان- سلفچگان به ۲ دستگاه خودروی پژو مشکوک و آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی بعمل آمده از خودرو‌های مذکور؛ ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق و فاقد هر گونه مجوز کشف شد.

سرهنگ تیموری اضافه کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان؛ ارزش تقریبی ریالی کالای دخانی مکشوفه؛ ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص قاچاق کالا را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ و همچنین شماره ۳۰۱۱۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.

منبع: روابط عمومی پلیس استان قم

برچسب ها: سیگار قاچاق ، پلیس قم
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