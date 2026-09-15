سخنگوی ستاد «جان فدای ایران» از تکمیل ظرفیت یک هزار گردان نظامی - امدادی جان فدا زیر ۱۰۰ دقیقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساسان زارع، سخنگوی ستاد «جان فدای ایران» در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اعلام کرد: در کمتر از ۱۰۰ دقیقه ظرفیت آموزش هزار گردان نظامی - امدادی جان‌فدا تکمیل شد. البته مقرر شد سامانه بسته نشود، تا دیگرانی که با تاخیر ثبت‌نام کرده‌اند، در خدمتشان باشیم. اگر هماهنگی لازم با نیرو‌های مسلح انجام شد و ظرفیت جدیدی باز شد، در مسیر آموزش و سازماندهی قرار می‌گیرند. 

زارع ادامه داد: افرادی که در سایت ثبت‌نام کرده‌اند، زمان و مکان آموزششان را انتخاب کرده‌اند. طی چند روز آینده از ابتدای هفته با سرشماره ۹۲۳۱۱ با این افراد تماس گرفته می‌شود و جزئیات برنامه‌ها در اختیارشان قرار داده می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جان فدا ، گردان نظامی ، رزمندگان
خبرهای مرتبط
نظامیان رژیم صهیونیستی خبرنگار پرس تی‌وی در کرانه باختری را ربودند
شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم
آموزش هزار گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جان فدای ایران روز جمعه برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عابدینی: حفظ آنتن و ثبت روایت اول مهم‌ترین دستاورد رسانه ملی در حوزه سیاسی است
جبلی: در هیچ‌کدام از بحران‌ها سر خم نکردیم/ ۵ سالی که گذشت، ۵ سال مقاومت، ماندن و ایستادن بود
از مشروطه تا امروز؛ روایت تازه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ۱۰۰ کتاب
نظامیان رژیم صهیونیستی خبرنگار پرس تی‌وی در کرانه باختری را ربودند
تکمیل یک هزار گردان نظامی - امدادی جان فدا زیر ۱۰۰ دقیقه + فیلم
آخرین اخبار
نظامیان رژیم صهیونیستی خبرنگار پرس تی‌وی در کرانه باختری را ربودند
تکمیل یک هزار گردان نظامی - امدادی جان فدا زیر ۱۰۰ دقیقه + فیلم
جبلی: در هیچ‌کدام از بحران‌ها سر خم نکردیم/ ۵ سالی که گذشت، ۵ سال مقاومت، ماندن و ایستادن بود
از مشروطه تا امروز؛ روایت تازه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ۱۰۰ کتاب
عابدینی: حفظ آنتن و ثبت روایت اول مهم‌ترین دستاورد رسانه ملی در حوزه سیاسی است
زهرا باقری: «ولات» از یک فقدان پنجاه‌ساله شکل گرفت
بازگشت هوشمندانه «کارآگاه علوی» به تلویزیون
کاهش جمعیت در ایران در تاریخ بشر بی‌سابقه است + فیلم