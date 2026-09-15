سخنگوی ستاد «جان فدای ایران» از تکمیل ظرفیت یک هزار گردان نظامی - امدادی جان فدا زیر ۱۰۰ دقیقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساسان زارع، سخنگوی ستاد «جان فدای ایران» در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اعلام کرد: در کمتر از ۱۰۰ دقیقه ظرفیت آموزش هزار گردان نظامی - امدادی جان‌فدا تکمیل شد. البته مقرر شد سامانه بسته نشود، تا دیگرانی که با تاخیر ثبت‌نام کرده‌اند، در خدمتشان باشیم. اگر هماهنگی لازم با نیرو‌های مسلح انجام شد و ظرفیت جدیدی باز شد، در مسیر آموزش و سازماندهی قرار می‌گیرند.

زارع ادامه داد: افرادی که در سایت ثبت‌نام کرده‌اند، زمان و مکان آموزششان را انتخاب کرده‌اند. طی چند روز آینده از ابتدای هفته با سرشماره ۹۲۳۱۱ با این افراد تماس گرفته می‌شود و جزئیات برنامه‌ها در اختیارشان قرار داده می‌شود.