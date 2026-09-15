باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد نیرو‌های این کشور در حمله به بندر ایزماییل در جنوب اوکراین، یک نفتکش حامل سوخت و مواد روان‌کننده برای نیرو‌های مسلح اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های روسیه همچنین یک کشتی باربری را در بندر چورنومورسک هدف قرار دادند که به گفته مسکو حامل تجهیزات و تدارکات برای ارتش اوکراین بود.

این حملات پس از آن انجام شد که اوکراین یک پالایشگاه نفت در شهر سیزران در منطقه سامارا در غرب روسیه را هدف قرار داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً اعلام کرده بود مسکو و کی‌یف بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر توافق کرده‌اند؛ با این حال، حملات متقابل همچنان ادامه دارد.

رویترز نیز گزارش داده که روسیه روز سه‌شنبه با حدود ۲۰۰ پهپاد به اوکراین حمله کرد و زیرساخت‌های انرژی و بندری این کشور را هدف گرفت، در حالی که اوکراین نیز پالایشگاه سیزران و تأسیسات مرتبط با تولید پهپاد در روسیه را هدف قرار داد.

منبع: رویترز